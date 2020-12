Igualada i la Conca, molt present a La Marató de TV3

Com ja vam explicar, La Marató de TV3 2020, que es celebra aquest diumenge i que està dedicada a la covid-19, té un format especial i amb molta presència d’Igualada i la Conca d’Òdena. Al matí, els quatre conductors del programa -Raquel Sans, Laura Rosel, Mònica Terribas i Jordi Basté- s’han desplaçat fins als hospitals Clínic, Sant Pau, Vall d’Hebron i Igualada per conèixer de primera mà els professionals que lluiten contra la malaltia.

A Igualada, Rosel ha conduït el programa des d’un plató al camp municipal de futbol de les Comes per on passat professionals de l’Hospital, però també una petita representació dels Moixiganguers, o dels Petits Diables, i també testimonis de primera mà de com van viure el confinament perimetral de març i abril.

A diferència d’altres anys, la sol·licitud d’ajudes per a la recerca per reduir l’impacte de la covid-19 s’avançarà i s’obrirà l’endemà del programa fins al 18 de gener 2021.

Per las seva banda, Roger Escapa ha donat el tret de sortida de La Marató des del programa ‘El Suplement’, amb un reportatge protagonitzat pels treballadors de l’Hospital d’Igualada.