Igualada i Creu Roja enceten un nou projecte de lleure inclusiu

El Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, dins el Pla Educatiu d’Entorn, posa en marxa un projecte de lleure inclusiu amb l’objectiu de contribuir a la igualtat d’oportunitats en la participació en activitats educatives i de lleure entre els infants de la ciutat.

El projecte, que neix com a prova pilot, es dirigeix als infants de 2n de primària i posa en relleu la importància del lleure i l’oferta educativa existent al municipi. S’emmarca en les actuacions per fomentar la promoció de l’equitat educativa i té la voluntat d’oferir itineraris d’aprenentatge personalitzat, ampliant i connectant els aprenentatges entre els diversos espais i incrementant la seva autonomia personal i xarxa social també fora de l’horari escolar. La tinenta d’alcalde i regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, ha explicat que “l’objectiu és fer de pont entre les famílies i les activitats organitzades per entitats i escoles de la nostra ciutat”. Illa ha aclarit “que no es tracta d’un problema de famílies que no tenen recursos, el pla vol contactar amb famílies que per manca de coneixement o aïllament no coneixen aquestes activitats de lleure que són beneficioses per als més petits i per a fomentar la cohesió i integració amb el conjunt de la societat”

El pilotatge s’implementa conjuntament amb la Creu Roja amb la finalitat que els infants de la ciutat que participin al projecte tinguin accés a les activitats de lleure en funció dels seus interessos i motivacions. Per aquest motiu, es treballarà en col·laboració amb els agents educatius del territori i al llarg del curs comptarà amb una figura d’acompanyament a les famílies i infants participants.