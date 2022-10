Igualada ha rebut el reconeixement de Vila Florida amb 4 flors d’honor

Igualada ja forma part de les Viles Florides amb el guardó de 4 Flors d’Honor. Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació en matèria d’enjardinament, paisatge urbà i millora de la qualitat de vida dels seus habitants. Un jurat especialitzat és l’encarregat de certificar i renovar anualment aquests distintius. Es tracta d’una iniciativa que valora i premia aspectes que posen en valor la riquesa paisatgística i natural de les ciutats tenint en compte la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida dels veïns, la presència de parcs infantils, la conscienciació social i mediambiental o l’atractiu dels jardins i parcs urbans.

L’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat del regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, s’ha mostrat molt satisfet per aquest reconeixement que “premia la tasca feta en els enjardinaments, zones verdes i els seu manteniment a la ciutat”. Castells ha destacat que el jurat ha posat en valor que Igualada sigui la ciutat amb més zones verdes per habitant, amb un total 911.144 m2 de zones verdes a la ciutat. També ha destacat que “tinguem escoles verdes a la ciutat que s’impliquen en activitats que tenen en compte la natura, l’entorn, la flora i fauna és un dels aspectes cabdals per conscienciar sobre la natura, el medi ambient i la flora i fauna de proximitat”.

Igualada ha incrementat la seva superfície de zones verdes amb grans projectes com el Parc Central o l’Anella Verda, però també amb noves àrees enjardinades més reduïdes però distribuïdes per tots els barris de la ciutat. En la presentació del guardó s’ha explicat que aquesta transformació verda es fa aplicant tota una sèrie de mesures innovadores per fer que sigui eficient, efectiva i sostenible.

Castells ha destacat en primer lloc introducció de noves espècies adaptades alcanvi climàtic, i també amb espècies amb una floració que cobreix tot l’any per tal d’afavorir l’acció dels insectes. En segon lloc l’aposta per un reg concentrat i amb aigua freàtica. En aquest punt Castells ha descat que “la nostra ciutat té un excès d’aigua freàtica que estem estudiant com poder aprofitar per diferents projectes de la ciutat ja que des de l’ACA ens demanen que no arribi a la depuradora per evitar que es col·lapsi”.

Implicació de les escoles i de tots els ciutadans i ciutadanes

Ara que Igualada és Vila Florida el projecte vol seguir involucrant a les escoles i també a la ciutadania.

Pel que fa a les escoles es seguiran potenciant les activitats de contacte amb la natura amb la col·locació d’horts, jardins olfactius, menjadores, caixes niu o hotels d’insectes que puguin, de forma didàctica, mostrar la fauna i flora del nostre entorn.

A banda, es potenciarà la participació i la implicació de tothom amb iniciatives per posar flors i plantes als balcons, amb campanyes concretes d’entrega de plantes quan sigui temporada i també concursos d’escocells dels arbres, on s’hi plantaran flors en algunes zones de la mà de les Viles Florides.