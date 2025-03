L’Igualada Femení Grupo Guzmán torna a guanyar i vol assegurar el play-off

Igualada Femení Grupo Guzmán 3-1 Martinelia Manlleu

Partit trepidant el que es va viure aquest dissabte a la tarda al pavelló igualadí de Les Comes. Les igualadines es van quedar amb els tres punts en un matx que no es va decidir fins al final i que les mantenen a la part alta de la taula classificatòria, quan només resten set partits per acabar la competició.

El partit no va defraudar i no es va decidir fins als darrers minuts de partit, que va tenir de tot i més, però que va servir per a que les igualadines sumessin una nova victòria a Les Comes per a escalar posicions i mantenir la bona dinàmica de joc i resultats.

Així doncs començaven els primers minuts; domini altern, joc molt tàctic i intens, però amb poques ocasions clares de gol. A mesura avançava el partit les locals s’anaven fent amb el control de partit amb atacs llargs i una bona defensa que mantenia a ratlla a les manlleuenques.

Les primeres ocasions clares venien de la mà de les del Grupo Guzmán. I en una d’aquestes accions vindria el primer gol de partit, gràcies a l’acció de murri de Guio Pardiña que anotava el primer gol per a les igualadines, que donava certa tranquil·litat a les locals. Era tot just el minut deu de partit.

Intentava reaccionar el Manlleu amb accions més ràpides i contres a la porteria de la igualadina Eva Besa, però aquesta i la defensa local no donaven aire a les visitants que no aconseguien empatar el partit.

A un minut pel final de la primera part, el duet arbitral assenyalava penal favorable a les igualadines però Carla Claramunt no va poder transformar la clara ocasió local i amb el resultat de 1-0 s’arribava al descans.

La igualtat dels dos equips era evident i tot podia passar a la represa.

La segona part va ser pràcticament calcada a la primera, però el marcador no es mouria fins als darrers cinc minuts finals en que, el Manlleu empatava el partit al transformar un penal assenyalat pels àrbitres contra les igualadines.

L’emoció es reservava, i de quina manera, pel darrer tram de partit i obligava a les igualadines a treure el millor d’elles per a sumar tres punts importants.

L’Igualada s’abocava a l’àrea osonenca i en una acció de potència i ràbia de Carla Claramunt facilitava a la portuguesa Inés Gaiveu marcar el segon de les de Carles Piernas a dos minuts del final de partit.

Però com que dos minuts en hoquei pot ser un món, el Manlleu pressionava a les igualadines per tota la pista i treia la portera els darrers trenta-sis segons finals i es plantava amb cinc jugadores a pista disposades a empatar el partit i rascar, almenys, un punt contra les igualadines.

Ho van intentar de valent però Carla Claramunt recuperava la bola i des de la seva pròpia pista i enganxada a la tanca, entomava un xut que suposaria el tercer i darrer gol igualadí a només un segon del final de partit.

Partit doncs suat i treballat que ha servit per mantenir la dinàmica de joc i resultats que mes rere mes es va consolidant en un equip molt jove però que està disposat a arribar on calgui per assolir tots els objectius.

Amb aquests tres punts les anoienques es planten a la cinquena posició i a només dos punts del tercer classificat, el Girona.

La propera jornada l’Igualada la jugarà a la pista del Sant Jordi Desvalls. Tenen a només quatre i cinc punts a Caldes i Manresa que també tenen opcions encara de plantar-se al play-off. Mes despenjats ja queden Vilanova i Reus que, amb només quinze i onze punts respectivament, tanquen la classificació.

L’equip de Carles Piernas, tot i la dificultat del rival, anirà a sumar tres punts importantíssims per assegurar-se la classificació al play-off i intentar superar a les gironines per assegurar-se el factor pista a favor. El matx es disputarà el proper dissabte a les 17:45 h.