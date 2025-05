L’Igualada Femení Grupo Guzmán perd el primer partit del play-off d’ascens a OK Liga

Igualada Femení HCP 0-2 Girona CH

L’Igualada Femení Grupo Guzmán, davant d’una nombrosa afició, no va tenir la sort de cara per superar el primer partit de semifinal del play off d’ascens a l’OK Liga. Ja al minut cinc de joc, Carla Claramunt va rebre l’impacte de la bola a la cella esquerra i va haver de ser atesa per servei mèdic.

El partit es mostrava igualat i molt especulatiu pel gran respecte que es tenen els dos equips. Amb un joc conservador per part dels dos equips s’arribava a la mitja part amb l’empat a zero inicial i amb la sensació de que qui marqués primer es podria emportar el partit.

La segona part començava amb el mateix tarannà però amb un Igualada més intens. A vuit minuts del final Nadele Moor aprofitava una bola morta a l’àrea igualadina per avançar a les gironines. Les igualadines arribaven a la falta deu a tres minuts del final i Anna Gràcia ampliava la diferència en transformar la falta directa.

L’Igualada ho lluitava i va tenir opció d’escurçar distàncies en una falta directa a dos minuts del final però Lauri Crespo no va tenir la sort de cara i el partit acabaria amb el definitiu 0-2.

L’equip de Carles Piernas va competir altre cop contra un dels favorits a l’ascens però que en els dos partits de la lliga regular les igualadines es van endur els punt en joc. La manca d’encert i d’intents davant de porteria aquest dissabte, van ser determinants per a que les blaves no marquessin cap gol a les gironines, quan a la lliga regular n’havien marcat un total de 6 i no n’havien encaixat cap.

El segon partit es disputarà a la pista gironina el proper dissabte a les 19:45 h amb la intenció de recuperar les sensacions de la lliga regular i de guanyar per forçar el tercer partit que es jugaria el diumenge 1 de juny a Les Comes, a les 19:45 h.