L’Igualada Femení Grupo Guzmán perd a Les Comes contra l’Alpicat

L’Igualada Femení Hoquei Club Patins va perdre per 1-3 el partit de lliga de Nacional Catalana contra l’HC Alpicat.

El partit s’iniciava amb un tímid domini de l’Alpicat en els primers minuts de joc, amb possessions llargues però sense perill. Els atacs igualadins eren més curts però més verticals i hostils. En una transició de les igualadines, la jugadora de l’Alpicat Ona Moreno va robar la bola, es va plantar a la porteria igualadina i va marcar el primer gol del partit, enviant la bola a prop de l’escaire dret (0-1).

Les igualadines intentaven reaccionar i van crear més perill en atacs curts i directes enmig dels atacs llargs de l’Alpicat, on les accions de perill de les lleidatanes les resolia amb eficiència Eva Besa. Un dels atacs locals va acabar estavellant-se al ferro, a punt d’aconseguir l’empat.

La insistència igualadina va donar els seus fruits a 8 minuts del descans, quan Carla Claramunt va robar la bola a la darrera jugadora lleidatana, es va plantar sola a porteria i amb un simple “ganxet” va empatar el partit (1-1).

L’alegira, però, va durar poc. En la jugada posterior l’Alpicat es tornava a posar per davant del marcador aprofitant un dels pocs errors defensius de les igualadines (1-2).

Un minut després, els àrbitres mostraven targeta blava a la jugadora visitant, Martina Juncà, per enganxar amb l’estic a la jugadora local, Guio Pardiña. La pertinent falta directa la intentaria transformar la capitana local Carla Claramunt, però l’àrbitre va fer repetir la falta directa, entenent que la portera lleidatana s’havia avançat abans d’hora.

Claramunt tornaria a repetir el mateix llançament directe però no va poder batre la portera de l’Alpicat. Tot i disposar d’algunes opcions durant el Powerplay, la bola no va voler entrar a la porteria visitant i l’Alpicat va recuperar la quarta jugadora passats els dos minuts de sanció sense recompensa per a les igualadines. Es va arribar al descans amb un 1-2 provisional.

A la represa es va veure un Igualada més seriós en atac, que pensava més i millor el moviment de la bola i madurava les accions de gol. Tot i així, les igualadines no aconseguien transformar les ocasions, i l’Alpicat es dedicava a mantenir el resultat.

En una acció personal, Arantxa González va marcar, amb el factor sort de cara, el tercer gol per a les lleidatanes.

L’Igualada no va perdre la cara pel partit i va continuar treballant per escurçar distàncies. El marcador no reflectia l’esforç i treball de les locals.

El partit seguiria la mateixa tònica fins als darrers minuts, quan les del Grupo Guzmán van intentar, amb més cor que cap, escurçar distàncies al marcador; però amb el poc encert de cara a gol s’arribaria amb el definitiu 1-3 al final del partit.

Amb la jornada finalitzada les igualadines retrocedeixen una posició ocupant la novena plaça amb 3 punts, essent dels equips menys golejats però també amb menys gols a favor.

La propera jornada serà a la pista del CP Voltregà el proper diumenge a les 19:45 h. Les osonenques aprofiten aquestes jornades inicials a Nacional Catalana de pretemporada pel seu equip OKLiga, la qual cosa indica que és probable que les noies de Carles Piernas s’enfrontin amb les millors jugadores del club de Sant Hipòlit de Voltregà.