L’Igualada Femení Grupo Guzmán s’imposa amb autoritat al CP Voltregà

L’Igualada Femení Hoquei Club Patins va guanyar per 4-1 al CP Voltregà en el partit disputat a Les Comes el cap de setmana. Amb aquesta victòria, les igualadines són setenes a la classificació de Nacional Catalana, amb 30 punts, però tenen la tercera plaça a només 3 punts.

L’equip osonenc, amb la baixa de les germanes Bosch, es presentava a Les Comes amb un equip farcit de jugadores d’equips inferiors però que plantarien cara en algunes parts del partit a un Igualada que va treballar per endur-se merescudament els tres punts.

S’avançava als dos minuts l’equip igualadí gràcies al gol de primeres de Laia Ortega sobre l’assistència precisa de Carla Claramunt. Gol per a la tranquil·litat només començar el partit. Les jugadores del Grupo Guzmán generaven ocasions clares de gol però algunes les repel·lia el ferro de la porteria o bé la defensa. Els minuts corrien a favor de les locals en ocasions i possessió. Però tot i el domini de l’Igualada el marcador no es tornaria a moure fins als dos minuts pel descans, gràcies a una acció individual de Guio Pardiña que superava a la portera visitant pel pal curt. El partit se’n anava a la mitja part amb un 2-0 per a les jugadores entrenades per Carles Piernas.

La segona part començava amb la mateixa tònica de la primera però amb un Voltregà un pèl més intens que, al minut vuit escurçava distàncies al marcador gràcies a un xut exterior de Mireia Garriga que desviava a gol Maria Bonet davant de la portera igualadina, Eva Besa, que no va poder evitar el gol visitant.

Però dos minuts més tard, la portuguesa Inés Gaiveu, amb jugada personal, marcava el seu primer gol com a igualadina i el tercer de l’equip al matx, per donar tranquil·litat i confiança al conjunt local.

A tres minuts del final de partit, el Voltregà arribava a la falta 10, però Carla Claramunt no encertava a marcar el quart a la falta directa. El marcaria però Lauri Crespo, en jugada personal, un minut més tard per sentenciar l’enfrontament.

El proper partit es disputarà a Can Xarau el diumenge vinent a les 17:00 h contra el Cerdanyola CH, que ocupa la sisena posició a la classificació, una per sobre de les anoienques.