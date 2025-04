L’Igualada Femení Grupo Guzmán disputarà el play-off d’ascens a l’OKLiga

L’Igualada Femení Grupo Guzmán s’ha classificat aquest cap de setmana per disputar el play-off d’ascens a l’OKLiga, després de vèncer el PHC Sant Cugat per 3-2, quan encara falten cinc jornades per finalitzar la lliga regular de Nacional Catalana, màxima categoria de l’hoquei patins català.

El play-off el disputaran els quatre millors equips A (que no tenen equip a OKLiga). Queda només saber qui serà el quart equip doncs, juntament amb les igualadines, també s’hi ha classificat aquest cap de setmana el Girona CH, tot i perdre el seu partit contra l’HC Palau. L’Alpicat HC ja va certificar fa unes setmanes la seva classificació.

La victòria contra el PHC Sant Cugat, que donaria l’accés al play-off, no va ser gens fàcil. D’entrada el partit es va haver de disputar lluny de Les Comes per la celebració de la Final Four de la WSE Cup aquest cap de setmana i la impossibilitat de trobar un horari alternatiu que anés bé a ambdós conjunts. El club igualadí agraeix al Montbui HC i a l’ajuntament de Santa Margarida de Montbui totes les facilitats per a que es portés a terme el partit a l’horari previst.

La prèvia del partit va venir marcada pel minut de silenci en record a n’Aurélia Valls Santané, mare del president de l’entitat Jordi Besa, mare política de la coordinadora Teresa Torrents i àvia de les jugadores Eva i Abril Besa, traspassada aquesta setmana.

Amb el factor pista en contra, tot i ser l’equip local, el conjunt igualadí va sortir a guanyar els tres punts en un partit sense massa història. El rival, més destructiu que constructiu, i amb pocs recursos tàctics, penjava boles a l’àrea de les que dues acabarien en gol. Les igualadines van treballar amb la intensitat habitual i gràcies als gols de Carla Claramunt, Abril Besa i Inés Gaiveu es van sumar tres punts importants que donen la classificació per jugar el play off. Una fita extraordinària amb un equip molt jove, creat i fet aquesta mateixa temporada però amb una il·lusió infinita.

Al final de partit, emotiu acte de suport a la jugadora FEM17 i també del primer equip, Laia Ortega Corzo, a qui li han diagnosticat trencament del lligament creuat posterior de la cama esquerra i trigarà uns mesos a recuperar-se i tornar a jugar. Des d’aquí li desitgem una ràpida i bona recuperació.

Precisament la Laia s’havia estrenat aquesta temporada com a golejadora a Nacional Catalana on hi destaca la igualadina Carla Claramunt a la 4a posició de la classificació de màxims golejadores, amb 23 gols. També s’ha destapat com a golejadora la portuguesa Inés Gaiveu que surt a gol per partit en els darrers set matx. Les igualadines Laura Crespo amb 19 gols i Abril Besa amb 15 gols, complementen el potencial golejador de les del Grupo Guzman.

Gols que han de ser importants en el play off d’ascens, que constarà de semifinals i final, sempre al millor de tres partits. Les semifinals es disputaran els dos darrers cap de setmana de maig. I els partits de la final, els dos primers caps de setmana de juny. Presumiblement, igualadines i gironines disputaran una de les semifinals. L’equip que quedi més ben classificat obtindrà el factor pista favorable i jugaria el primer partit, i el tercer si fos necessari, a la seva pista.

El proper partit serà a la pista de l’actual líder, l’HC Palau, màxim golejador de la competició amb 107 gols i només un gol menys encaixat que les igualadines. Així caldrà veure si s’imposen les defenses o les golejadores. Serà el proper diumenge 6 d’abril a les 13 h a Palau Solità i Plegamans.