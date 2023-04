Igualada es mou amb motiu del dia de l’Activitat Física

Cada any el dia 6 d’abril es celebra el Dia Mundial de l’Activitat Física i amb motiu d’aquesta commemoració des del Departament de Sanitat i Salut Pública d’Igualada, el CAP Igualada Nord del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), l’Equip d’Atenció Primària Igualada Urbà de l’ICS Catalunya Central i l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’han impulsat un seguit d’activitats obertes a tothom que busquen fomentar l’exercici i un estil de vida saludable.

Aquestes activitats es realitzaran del 17 al 30 d’abril. En aquesta ocasió s’han organitzat més d’una trentena de propostes, que compten, moltes d’elles, amb el suport d’entitats i associacions que han organitzat sortides, caminades i tallers.

Les activitats promouen l’activitat física per a totes les edats amb la voluntat d’evitar el sedentarisme, una pràctica nociva que cada vegada és més habitual, i potenciar l’activitat física com a eina per millorar la qualitat de vida. D’entre les activitats en destaquen diverses caminades, tallers d’activitats, entrenaments i xerrades, que es duran a terme a diferents espais i equipaments de la ciutat d’Igualada amb la col·laboració d’entitats, associacions de malalts, clubs esportius, centres de salut, entre d’altres.

A continuació recollim algunes de les principals activitats que des de les entitats i associacions s’aniran anunciant i promocionant. Les activitats són obertes a tota la ciutadania i, en alguns casos, requereixen d’inscripció prèvia:

ACTIVITAT Tipus d’activitat Horari / Data / Lloc Organitza Activa’t Caminant Caminades guiades per a persones adultes i gent gran Dilluns dimecres. De 9:00 a 11:00. Anella Verda. Inscripció prèvia: 93 803 19 50 (ext 2467), o promociosalut@aj-igualada.net Servei de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada + Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada + Consell Esportiu de l’Anoia Caminada per a embarassades Caminada per a embarassades Dimarts de 9:30 a 11h. Inscripció prèvia 93 803 19 50 (ext 2467), o promociosalut@aj-igualada.net Anella Verda Servei de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada + Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada + Consell Esportiu de l’Anoia Caminada i taller de prevenció d’accidents Caminada per famílies i taller a càrrec de la Laia Marsal, infermera del CAP Igualada Nord Dilluns 24 d’abril, a les 15:30 a 16:15 caminada i de 16:25 a 17:00 xerrada. Espai Cívic Nord Laura Banyoles + Equip d’Atenció Primària Igualada Nord Activitat física per a adults Exercicis adaptats per a adults Tots els dilluns de 8:00 a 9:00. o de 9:00 a 10:00.Gimnàs les Comes Servei de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada + Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada + Consell Esportiu de l’Anoia Activitat física per a la Gent Gran Exercicis adaptats per a gent gran Tots els dilluns, dimarts,dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 10h. de 10:00h. a 11h. de 11:00 a 12H. A Les Comes. Servei de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada + Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada + Consell Esportiu de l’Anoia Esport i valors per Joves Diferents esports enfocats a joves Cada dimecres 17:30h. a 19:30h i cada dissabte de 11:00 a 13:00. Parc Xipreret Servei de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada + Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada + Consell Esportiu de l’Anoia Mou-te per l’Esclerosi Múltiple Cursa Presencial i Virtual “Circuit de Barcelona-Catalunya” 30 d’abril. Inscripció: moute.fem.es. Associació esclerosi múltiple de l’Anoia (+)Activa’t per la diabetis Taller teòric i pràctic – Totes les edats Centre Cívic Nord. 21 d’abril. 11:00 a 13:00 Associació diabetis de l’Anoia + Equip d’Atenció Primària Igualada Nord (Consorci Sanitari de l’Anoia) Rutes saludables Caminades per a totes les edats Hospital d’Igualada. Dimarts i dijous de 18:30 a 20:00. Inscripció prèvia: 900 100 036 o ana.velasco@contraelcancer.es Associació Contra el Càncer FEM RUTA Caminades – Totes les edats Espai Salut, plaça de la independència,8, 1er pis. Els divendres de 11:30 a 13:00. Associació Salut Mental Anoia TXI-KUNG Txi-Kung – Totes les edats Parc central, (si fes mal temps al C.C Nord). Dimarts 18 d’abril, de 17:30 a 19:00. Associació dany cerebral adquirit de l’Anoia Bicibús Bicibús, transport escolar cap a l’escola del Mowgli Divendres 21 i 28 de 8:30-9:00h. Consultar ruta a www.ciclistesurbans.org. Ciclistes urbans La Gran Pedalada Pedalada cap a l’Institut Pere Vives Vich Divendres 21 de 8:15-9:00h. Consultar ruta a www.institutperevives.cat o a instagram @institutperevives Institut Pere Vives Vich – Ciclistes urbans Pedalada Pedalada per totes les edats Dissabte 22 a les 18:00h. Sortida des de l’Estació Vella. Consultar ruta a www.ciclistesurbans.org. Ciclistes urbans Bicibús Bicibús, transport escolar cap a l’Institut Pere Vives Vich Divendres 28 de 7:25-8:00h. Consultar ruta a www.ciclistesurbans.org. Ciclistes urbans Moviment des de ben petits Taller teòric – Totes les edats Dijous 20 d’abril de 18:00-19:00h a l’Espai Cívic Centre. Equip d’Atenció Pediàtrica Territorial SAP Anoia (Institut Català de la Salut) + Estudiants 3r infermeria UdL Igualada + Ciclistes urbans Caminada saludable Caminada (amb o sense pals de marxa nòrdica o senderisme) amb xerrada d’actualitat – Totes les edats Divendres 21 abril de 9-11h, sortida des del CAP Anoia (davant estació de tren, Passeig Mossèn Jacint Verdaguer, 170). Inscripcions a planta baixa. Equip d’Atenció Primària Igualada Urbà (Institut Català de la Salut) Educació i Acció sobre la prevenció de caigudes Taller teòric i pràctic per pacients i cuidadors – Totes les edats Dijous 27 d’abril. 11:00 a 12:00h. Fundació Sanitària Sant Josep. C/Carme Verdaguer, 56. Escola de prevenció de caigudes i fractures de la FLS Anoia. Fundació Sanitària Sant Josep + Equip d’Atenció Primària Igualada Nord (Consorci Sanitari de l’Anoia) + Equip d’Atenció Primària Igualada Urbà (Institut Català de la Salut) Pausa activa, injecció d’alegria organitzada per professionals de l’EAP Igualada Nord Activitat aeròbica – Totes les edats Divendres 28 d’abril, a la 13:00. Des del CAP Igualada Nord Equip d’Atenció Primària Igualada Nord (Consorci Sanitari de l’Anoia) (+) Activa’t, Camina per la teva salut Marxa nòrdica – Totes les edats Divendres 28 d’abril, a la 13:00. Des del CAP Igualada Nord Equip d’Atenció Primària Igualada Nord (Consorci Sanitari de l’Anoia) Sessió d’entrenament funcional Taller pràctic – Totes les edats Dilluns 24 d’abril, a les 19:00. Lloc: Global Salut, C/La Torre de Claramunt 4 baixos. Confirmar assistència trucant al 938045227 Global Salut Descobreix i activa el teu terra pelvià Taller pràctic d’exercicis abdomino-pelvians i hipopressius – Totes les edats Divendres 28 d’abril, a les 17:00 Gessamí fisioteràpia i osteopatia. Confirmar assistència enviant un WhatsApp el telèfon 676766205 Gessamí fisioteràpia i osteopatia Actuació Sant Jordi Recolzament a la colla en els seus castells Diumenge 23 a les 12:00h. Plaça Pius XII Moixiganguers d’Igualada Vine als assajos! Endinsa’t en el món dels castells Assajos de castells oberts per a tothom per provar – Infants i totes les edats Dimecres 19 i 26 de 19:00-20:00h de 4-12 anys. Dimecres 19 i 26 de 20:00-22:00h per totes les edats. Divendres 21 i 28 de 21:30-00:00h per totes les edats. Moixiganguers d’Igualada, al Local de Les Cotxeres Running Córrer – Totes les edats Dijous 20 d’abril, 20:00 a 21:00. Sortida Carrer Aurora 86 (porta del gimnàs). Calfont Wellnes Center Marxa nòrdica Marxa nòrdica – Totes les edats Dimecres 19 d’abril, 20:00 a 21:30. Sortida Carrer Aurora 86. Confirmar assistència enviant un WhatsApp el telèfon 627910952 Calfont Wellnes Center Ballem sardanes Ball de sardanes – Totes les edats Dimecres 19 i 26 de 17-19:30h a l’Espai Cívic Centre. Associació Sardanista d’Igualada Ciclisme infants i adolescents Ciclisme – Infants i joves Dilluns 17 i 24 de 17:30-19:00h secundària. Dimecres 19 i 26 de 17:30-19:00h infantil, primària i secundària. Divendres 21 i 28 de 17:30-19:00h secundària. Dissabte 22 i 29 de 10:00-11:30h infantil. Sortida: Parc del Puigcornet. Cal portar bicicleta, casc i roba esportiva. Inscripció prèvia a 2rodesbtt@gmail.com o al telèfon 615063933. UEC Anoia – Escola ciclisme BTT2Rodes Atletisme infants i adolescents Trail i curses d’orientació – Infants i joves Dimarts 18 i 25 de 17:30-19:00h de 10-17 anys. Dimecres 19 i 26 de 17:30-19:00h de 6 a 13 anys. Dijous 20 i 27 de 17:30-19:00h de 6 a 18 anys. Punt de quedada: Estadi atlètic. Inscripció prèvia a escolaesportivacerrr@gmail.com o al telèfon 639962753. UEC Anoia – Escola esportiva Fitdance Aeròbic – Joves i adults Dimarts 18 de 16:30-17:30h. Espai Cívic Centre. Inscripció prèvia al 938068101. Ajuntament d’Igualada – Espai Cívic Centre Pilates Pilates – Adults Dimecres 29 de 17:30-18:30h. Espai Cívic Centre. Inscripció prèvia al 938068101. Ajuntament d’Igualada – Espai Cívic Centre Vine a patinar i provar la pista nova d’Hoquei Línia Patinatge en línia lliure – Totes les edats Dimarts 25 de 17:30-19:00h. Diumenge 30 de 11:00-12:30h. Pavelló de Les Comes, pista nova. Cal portar patins en línia. Igualada Hoquei Linia