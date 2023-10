Igualada engega la 3a edició de “Transforma’t” per a impulsar el creixement empresarial

L’Ajuntament d’Igualada, a través del Departament de Dinamització Econòmica, ha posat en marxa la tercera edició del projecte “Transforma’t”, una iniciativa, que té com a objectiu fonamental impulsar el creixement empresarial a la ciutat.

La incertesa que caracteritza l’entorn empresarial actual ha elevat la importància de desenvolupar estratègies empresarials sòlides. En aquests temps nous, la reflexió estratègica i el fort enfocament en els punts forts de les empreses s’han convertit en imperatius per descobrir noves oportunitats i reforçar la posició competitiva.

“Primer pensa, després fes,” és el lema que guia aquest projecte, que reconeix l’essencial procés de transformació en un món caracteritzat pel canvi constant i la incertesa. Les empreses que millor s’adaptin a aquests canvis seran les més posicionades per a prosperar.

Per participar en aquest projecte, les empreses han de complir amb certs requisits, incloent la ubicació al Polígon Industrial de Les Comes, tenir més de 4 empleats i una trajectòria empresarial d’almenys 4 anys d’antiguitat (creades abans del 31 de desembre de 2019).

Què és el Projecte “Transforma’t”?

Mitjançant l’acompanyament d’assessors externs en sessions individuals, amb una durada de 36 hores repartides al llarg d’uns 8 mesos i l’aplicació d’una metodologia específica desenvolupada en dues fases, el projecte busca fomentar el creixement de les empreses participants.

En la primera fase, es realitza una anàlisi minuciosa i transversal de cada empresa, identificant els seus punts forts, l’expertesa i l’especialització, entre altres factors que les diferencien de la competència. Aquesta fase té com a objectiu reforçar el lideratge i la posició de cada empresa al mercat.

La segona fase del programa implica la implementació d’accions específiques amb l’acompanyament de consultors especialitzats en diverses àrees, com màrqueting, procés productiu, sostenibilitat, internacionalització, finances i organització empresarial.

Les empreses interessades tenen l’oportunitat de preinscriure’s al projecte fins al 15 d’octubre mitjançant el lloc web: www.ignovaigualada.com.

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha explicat que “Iniciatives com el Transforma’t posen de manifest l’aposta de l’Ajuntament d’Igualada per acompanyar i promoure l’èxit empresarial, proporcionant les eines i el suport necessaris per afrontar els reptes de l’entorn empresarial actual”. Transforma’t està liderat per l’Ajuntament d’Igualada i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.