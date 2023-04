Igualada encara els actes centrals de la festa del Sant Crist

Els Priors del Sant Crist conviden a la ciutadania a celebrar els actes finals de les festes al Sant Crist d’Igualada, en acció de gràcies del prodigi de la suor de sang de la Imatge en 1590.

En un escrit que publiquen els Priors en el Full Dominical, recorden que ells: “han tingut sempre cura de la Imatge, que, encara que oficialitzats l’any 1660, provenen de la Confraria de la Minerva instituïda a la nostra ciutat l’any 1583 i, per tant, amb 440 anys de vida, és la institució més antiga d’Igualada. La imatge fou destruïda l’any 1936; vuit anys després, però, se’n va fer un facsímil d’acord amb la documentació històrica i fotogràfica conservada de la imatge primitiva, obra de l’escultor i tallista barceloní Josep M. Bohigas i Masoliver”.

Els Priors, zeladors de la Bandera

També són zeladors de la bandera del Sant Crist, “l’origen de la qual es remunta l’any 1798 (i avui, doncs, se’n celebra el 225è. aniversari), quan els Priors de la Confraria de la Minerva i del Sant Crist van encarregar-la per tal d’acompanyar la imatge del Sant Crist en processó, tot implorant del cel el benefici de la pluja. D’aquí que la bandera del Sant Crist sigui de color morat, perquè és el color de rúbrica que fa servir l’Església per als actes de rogatives. Fou present a la batalla del Bruc, i n’acabdillà el sometent d’Igualada, liderat per Antoni Franch, d’on en fou malmesa. Es va refer l’any 1878, i el 1907 se li atorgaren les insígnies de capità general”.

Activitats

Divendres Sant, dia 7

A les onze del matí (11h), a l’església del Roser, Viacrucis en commemoració de la suor de sang, presidit per Mn. Xavier Bisbal, prior eclesiàstic del Sant Crist.

Dilluns de Pasqua, dia 10

A dos quarts de vuit del vespre (20h) a la Basílica, Vespres solemnes i Missa presidida per Mn. Josep Maria Pujol, rector de les parròquies de Santa Margarida de Montbui. S’encarregarà dels cants el Cor de Vespres, dirigit per Isidre Prat.

Dimarts de Pasqua, dia 11, festa del Sant Crist d’Igualada:

A les onze del matí (11h), a la Basílica, solemne Ofici concelebrat presidit per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, acompanyat dels rectors de la ciutat, i sacerdots i religiosos igualadins i forans.

La Coral Exaudio, dirigida per Carles Prat i acompanyada a l’orgue per Pol Requesens, tindrà cura dels cants. Després de la comunió, la soprano Teresa Roig interpretarà el sonet verdaguerià “A Igualada, en el centenari del Sant Crist”, musicat per Daniel Mestre. En acabar, benedicció solemne i cant dels goigs al Sant Crist.

A dos quarts de set de la tarda (18,30h), processó d’homenatge al Sant Crist que recorrerà el següent itinerari: Santa Maria, plaça del Bruc, carrer del Born, plaça de l’Ajuntament, carrer de l’Argent, plaça de la Creu, carrer Garcia Fossas, rambla de Sant Isidre, carrer de Custiol, plaça de Pius XII, carrer de Santa Maria, plaça del Bruc i retorn a Santa Maria. Hi assistiran les banderes i estendards d’associacions, gremis i entitats. Tocarà la Banda de Música d’Igualada.

A la plaça de l’Ajuntament serà entonat el “Crec en un Déu” i, ja de retorn, des de la plaça de Pius XII, la Imatge serà entrada uns moments a l’església del Roser, indret del prodigi de la suor de sang, on, de nou, la soprano Teresa Roig, acompanyat a l’orgue per Pol Requesens, tornarà a interpretar el sonet verdaguerià al Sant Crist d’Igualada.

Acabada la processó, Adoració Popular de la Imatge del Sant Crist d’Igualada i, acte seguit, Santa Missa presidida per Mossèn Josep Maria Riba, vicari general de la diòcesi. Acompanyarà en els cants la Coral Exaudio, dirigida per Carles Prat, acompanyant a l’orgue Pol Requesens.

Es recomana, per a la processó, proveir-se de fanalets per tal de no embrutar el terra dels carrers de l’itinerari. Aquests fanalets, juntament amb ciris, estaran a disposició de tothom en una parada a la plaça del Bruc, davant la Basílica, després d’ofici i abans de la processó.

La imatge del punt de llibre d’enguany és de Rosa Montal Riba. Els Priors del Sant Crist agraeixen tots els donatius per a la festa i les col·laboracions rebudes.