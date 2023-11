Igualada donarà el tret d’inici al Nadal amb l’encesa de llums aquest divendres

Publicitat

L’inici del Nadal a Igualada vindrà marcat per l’encesa de les llums, que serà aquest divendres 24 de novembre a les 20.30 h a la plaça de l’Ajuntament. L’acte serà presentat pels fanalers i les fanaleres del Bosc Màgic, acompanyats de la Conxita la Teixidora.

Tots ells, donaran la benvinguda al Nadal en una presentació teatral en la qual explicaran l’eix temàtic de la campanya de Nadal, enguany dedicat al teixit i a la història tèxtil de la ciutat. A més, també presentaran totes les activitats que passaran aquests dies al Bosc Màgic i que tindran com a escenaris la zona comercial de l’Avinguda Balmes, el passeig Verdaguer, la plaça de Cal Font, la Rambla, la Plaça de l’Ajuntament i diversos carrers del Barri de la Font Vella.

L’espectacle comptarà amb la participació dels alumnes de l’Escola Municipal de Música, que acompanyaran els fanalers en la posada en escena, i de la Conxita Teixidora de la mà de l’associació Dessota. Un any més l’Ajuntament fa una aposta decidida per la sostenibilitat. Així tot l’enllumenat nadalenc és exclusivament amb llums LED de baix consum, i també es tindrà cura en els horaris d’encesa per aconseguir així més estalvi

energètic fora dels horaris comercials.

Els carrers de la ciutat s’ompliran d’ambient nadalenc amb la finalitat d’atraure visitants de dins i de fora de la ciutat i d’incentivar les compres als comerços locals. A més de les activitats pròpies del Bosc Màgic, la ciutat acollirà un centenar d’activitats culturals, lúdiques i solidàries per a tots els públics, com el Saló de la Infància, la Fira de Nadal, els Pastorets o l’arribada del Patge Faruk i ses Majestats els Reis d’Orient.

Les activitats per aquestes festes es poden consultar a l’aplicació “agenda

igualada”, disponible gratuïtament per a mòbils Android i IOS.

