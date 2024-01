Igualada diu adeu a Nadal amb l’Oratori El Pessebre de Pau Casals a Santa Maria

Publicitat

Aquest dissabte, 13 de gener, la Basílica de Santa Maria d’Igualada acollirà la nova versió orquestral de l’Oratori El Pessebre de Pau Casals, amb lletra de Joan Alavedra, feta per Antoni Ros Marbà. Aquesta nova versió s’ha realitzat coincidint amb el 50è aniversari de la mort del músic català universal. Es representarà a les 6 de la tarda.

Les entrades tenen un preu de 20 €, amb descomptes per a diversos col·lectius, i es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat. o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) i des de les 17h del mateix dia de la funció, a Santa Maria. Cal recordar que durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5 €.

Gestat en ple exili, fruit de l’amistat entre Casals i Alavedra, des de la seva estrena l’any 1960, El Pessebre ha representat un poderós missatge pacifista que Casals, en la seva “creuada per la pau”, va portar en els seus darrers anys a diversos escenaris d’arreu del món. Fou el seu germà Enric qui la instrumentà per a gran orquestra. Els inspirats poemes d’Alavedra evoquen l’ànima catalana.

Aquesta coproducció ha estat possible gràcies a Manresa, Ripoll, Vic i Igualada, organitzada per Contrapunt, plataforma per a la producció d’activitats musicals. Hi participen diversos intèrprets de la Catalunya central com la Coral Canigó i el Cor Jove del Cabirol, dirigits per Xavier Solà; la Coral Mixta d’Igualada que dirigeix Laura de Arenzana; l’Orfeó Manresà, dirigit per Xavier Pagès i la Coral Càrmina sota la direcció de Daniel Mestre. Compta, a més, amb l’Orquestra Terres de Marca i l’Orquestra de Cambra de Vic i els solistes Elena Mateo, soprano; Mireia Pintó, mezzoosoprano; Joan Francesc Folqué, tenor; Ferran Albric, baríton i German de la Riva, baix. El director és Daniel Mestre Dalmau.

