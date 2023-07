Igualada, des d’Òmnium Cultural, ha celebrat també el 60è aniversari de Cavall Fort

En Cavall Fort, el mes de desembre del 2021; endemés de tot un acte festiu i diferents accions per a commemorar sis dècades de popularitat i d’èxit, va veure el tret de sortida per a festejar aquest aniversari, bo i fent pública també una oportuna renovació de la revista. Així, amb contingut i disseny nous, el gener del 2022, va ser inaugurant un itinerari d’exposicions que havia de recórrer tot Catalunya.

En aquest sentit, ha estat en dates recents que li ha tocat el torn a la ciutat d’Igualada, exhibint una exhaustiva i ben documentada exposició que ha donat a un gran públic una més que afectuosa benvinguda a l’univers de Cavall Fort; tal i com es va presentar en el seu moment en un extraordinari dossier que mostrava l’edifici de Cavall Fort.

Això és, una mirada atenta aquesta presentació històrica, et permet de passejar per diferents espais del més que famós trajecte d’aquesta revista, de la Fundació Cavall Fort (regida per un patronat i propietària de l’editorial de la revista, des del 1991), que va néixer el desembre de 1961, dies abans de les festes nadalenques, a partir del lloable propòsit de ser una revista infantil i juvenil, i de casa nostra; escrita íntegrament en català, i amb la voluntat que tots els seus continguts, a més de gaudir d’una qualificada talla professional de redactors i dibuixants, més enllà de ser divertits, despertessin l’interès per a la lectura i sobretot estimulessin la curiositat envers la descoberta del món que envoltava a infants i joves. De retruc, i des de la mateixa perspectiva, va néixer la revista “El Tatano”, adreçada a un públic encara més infantil, aquell que ja començava a llegir. Amb el temps, i a resultes de la celebritat d’ambdues revistes, i des del persistent anhel d’evolucionar i anar creixent, no sense adaptar-se als canvis de la societat, a l’any 1999, amb el reclam Cavall Fort aquesta revista va ser de les primeres a disposar d’un lloc web propi a Internet.

Val a dir que la mostra d’aquest aniversari també fa gala d’un llarg camí en què Cavall Fort s’ha sentit plenament acompanyat/a de fidels lectors i lectores; nois i noies curiosos, conscients, creatius, crítics i amb uns valors que els fan estimar no solament el seu univers més proper sinó aquell que se’ls posa a les seves mans -millor dir davant dels seus ulls- per a anar descobrint-lo.

En cap cas no es pot passar per alt la importància del logo ideat per a commemorar aquests seixanta anys; una creació on apareix un nen que salta per sobre del número zero, obra del famós dibuixant Cesc, un dels habituals col·laboradors de la revista. Aquesta imatge es proposa de ser tota una metàfora d’una revista que vol seguir sempre endavant acompanyant, des del joc, la creativitat i la informació, a nens i joves.

Òbviament i com a preàmbul per a un acte commemoratiu d’aquesta magnitud no hi podien faltar les cites, entre d’altres, de l’anterior directora, Mercè Canela, i des de l’octubre del 2022, la directora actual, Mònica Estruch; a més d’anomenar una llarga llista de col·laboradors/es i especialistes en tota mena de camps, al costat d’una altra relació de dibuixants i de col·laboradors gràfics molt més extensa. Gràcies a tot aquest col·lectiu, i des dels primers números, cal rememorar que la puntual aparició de la revista, ben aviat de notable reclam, va animar a la creació, just a l’any 1963, del no menys popular Premi Cavall Fort; un emplaçament que s’havia de basar en un recull de contes i/o una historieta de còmic, destinat al públic lector de la revista. Al capdavall, una convocatòria instituïda per la revista i dotada amb l’import actual de 2.500 €, i celebrada de primer a les Festes Literàries de Cantonigròs, i després de les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra; essent avui un premi pròpiament de la revista.

I, per últim, també són de gran importància els cicles de teatre Cavall Fort, unes sessions organitzades periòdicament per a nois i noies durant anys al mateix Teatre Romea de Barcelona; i, més recentment, a la ciutat de Lleida, de la mà d’Òmnium Cultural Lleida.

Per molt anys, Cavall Fort, i El Tatano!