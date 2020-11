Igualada Comerç trasllada les seves inquietuds als Mossos d’Esquadra

Igualada Comerç ha mantingut darrerament trobades amb els responsables del cos dels Mossos d’Esquadra d’Igualada i amb la regidora Carlota Carner per compartir la inquietud d’alguns comerciants pel que fa a la seguretat ciutadana. També s’ha volgut intercanviar punts de vista i propostes de cara a coordinar mesures per els mesos vinents.

L’entitat de comerciants ha rebut recentment algunes denúncies per part d’alguns comerços, que han estat objecte de furts i d’intents d’obertura de panys. També ha crescut la sensació d’inseguretat en algunes zones de la ciutat. Una vegada detectada aquesta inquietud per part d’Igualada Comerç s’ha optat per reunir-se amb els responsables de la seguretat a Igualada.

La Junta Directiva d’Igualada Comerç “agraeix la predisposició i valora molt positivament les dues reunions dutes a terme. En primer lloc per haver pogut transmetre i compartir la situació de la seguretat. També es destaca el compromís i implicació en la situació tant per part dels Mossos d’Esquadra com per l’Ajuntament d’Igualada”. Els responsables del cos de Mossos han fet arribar material informatiu per orientar als comerciants i diferents cartells per a poder utilitzar en zones visibles dels establiments.

En aquestes reunions s’ha acordat de mantenir el contacte permanent a tres bandes, a més d’establir una dinàmica d’estar alerta i en contacte amb els comerciants per detectar situacions d’inseguretat. També s’ha pres el compromís, d’augmentar les presencia policial en hores puntes i sobretot en les hores de tancament dels establiments.

Aquestes accions formen part de la dinàmica de l’entitat de comerciants per donar solucions i resposta a les inquietuds i necessitats dels botiguers. A més d’implicar-se activament amb totes les qüestions de ciutat.