Igualada Comerç prepara la segona edició del ForumComerç.cat

El Forumcomerçcat va néixer l’any passat com una proposta, per comentar i debatre el present i el futur del comerç local. Igualada Comerç va organitzar aquest esdeveniment en format virtual comptant amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada.

El Fòrum va comptar amb les ponències d’en Franc Carreras (professor associat adjunt de marqueting digital a ESADE), el Dr. Albert Vinyals i Ros (Expert en psicologia del consum i neuromarqueting) i de la Núria Beltran (Economista i experta en Retail). També es va fer una taula rodona amb diferents representants del comerç d’arreu de Catalunya per debatre i compartir la situació actual del comerç i com s’afronta el futur.

Els participants de la taula rodona van ser, en Franc Carreras i la Núria Beltran ponents, la Laura Llucià Presidenta d’Igualada Comerç. De manera virtual, el senyor Lluís Llanas vicepresident executiu de Barcelona Comerç, i secretari general de Vitrines d’Europe, una associació europea de comerciants amb seu a Barcelona. el senyor Josep Bellera President de l’Associació comerciants Zona Alta de Lleida, la senyora Merce Ramirez de Cartagena Vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Membre del ple de la Cambra de Comerç de Girona, Membre de la Junta de joiers JORGC i presidenta de la Federació de Comerç de les Comarques Gironines., i la senyora Judith Sentís Montané dinamitzadora de Via T de Tarragona.

Paral·lelament, es van activar diferents activitats paral·leles. Una secció de ponències per part de les diferents institucions catalanes (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec, Cecot), l’espai de píndoles a on s’exposaven iniciatives molts interessant des de diferents punts de vista, i l’espai d’opinió a on diferents experts donaven diferents visions de com veuen el comerç en l’actualitat i el seu futur.

La valoració que es va fer, va ser d’èxit, perquè va tenir molt bona acollida. Es va tenir un alt nivell d’assistència continguda durant tota la jornada amb molts missatges, de felicitació i suport, d’arreu de Catalunya. A més de tenir una gran participació de continguts.

La part central del Fòrum es va transmetre en directa el dilluns dia 1 de març al matí des de les instal·lacions de Servisimó a Igualada. Un Espai ideal, un comerç adherit i col·laborador d’Igualada Comerç i un exemple d’empresa implicada en la dinamització i promoció del sector del comerç. El conductor de tot l’acte va ser el conegut periodista Xavier Grasset.

Per aquesta segona edició, la part central tractarà el comerç i l’urbanisme. Durant aquest darrer any Igualada Comerç ha pogut comprovar que és un tema molt important pel futur del comerç local. Hi ha moltes persones que poden aportar grans reflexions i propostes en aquest camp. Està previst que el Fòrumcomerçcat2022 s’emeti durant el mes d’abril.