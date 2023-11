Igualada Comerç es queixa que no se’ls ha tingut en compte en la iniciativa dels iBons

Publicitat

La principal associació de comerciants de la ciutat, Igualada Comerç, ha fet públic un comunicat a través de les xarxes socials en el qual es queixa que no s’ha tingut en compte a l’entitat en la iniciativa dels Ibons, els vals de descompte per a joves en botigues i restaurants, fruit de l’acord entre Junts i Som-hi PSC a l’Ajuntament.

El comunicat diu que “aquests darrers dies l’Ajuntament d’Igualada ha fet pública una campanya de promoció, IBONS, per consumir al comerç i ens n’hem assabentat per la premsa”. L’entitat afegeix, “volem deixar constància que des de la nostra entitat, fa molts mesos, i en reiterades ocasions, hem reclamat a l’Ajuntament d’Igualada que es pogués fer una important campanya d’IBONS com a ajuda directa al comerç. Posem de manifest que hem rebut molts comentaris dels nostres associats al respecte que avalen aquesta petició. És per això que no estem d’acord amb les formes com s’ha fet pública aquesta campanya, sense tenir en compte per a res el sector del comerç”.

El comunicat conclou que “també creiem que el format que finalment s’ha escollit, amb una franja d’edat restrictiva, és molt poc efectiu perquè tingui èxit i sigui aprofitat per la major part del comerç. Continuarem reclamant campanyes efectives i necessàries i que se’ns tingui en compte a l’hora de treballar aquestes propostes”.

Fonts municipals han explicat a La Veu que el govern de la ciutat s’ha posat en contacte amb l’entitat. Malgrat el comunicat, la realitat és que més de 50 comerços, segons les mateixes fonts, s’han apuntat a la iniciativa dels iBons.

Ja es poden demanar els ibons joves

D’altra banda, Igualada Som-hi PSC continua traient pit que els iBons són fruit de la seva negociació amb el govern de Junts per aprovar els pressupostos municipals de 2024. Els socialistes han estat els encarregats d’anunciar aquesta setmana que ja es poden demanar els iBons Joves per comprar al comerç local a la web ibonsigualada.cat.

Recordem que la iniciativa està dirigida als joves d’entre 16 i 23 anys empadronats a Igualada i les compres es poden fer fins el 24 de desembre als comerços que s’han adherit a la campanya i que també es poden consultar a la web.

El regidor d’Igualada Som-hi Anselm Pasquina destaca que “les targetes de compra per als joves de la nostra ciutat, els iBons Joves, els vam idear amb l’objectiu de promoure les compres al comerç local. Els joves estan, cada vegada més, acostumats a comprar per Internet i creiem que si volem una Igualada amb comerç, hem de fer tot el possible perquè aquests coneguin el comerç local i hi comprin”.

Cada bo té un valor de 10 euros. Els joves que l’adquireixin en pagaran 3 i la resta, 7 euros, aniran a càrrec de l’Ajuntament d’Igualada. Cada jove participant podrà comprar fins a 5 iBons Joves. Per tant, podrà adquirir un màxim de 50 euros per comprar al comerç local, tot aportant-ne 15.

Pasquina explica que “confiem que els iBons Joves siguin un molt bon incentiu perquè la gent jove entri i compri al comerç local. Tenir una ciutat amb comerç és tenir una ciutat amb activitat, llum i seguretat als seus carrers. El comerç no només és activitat econòmica sinó que també aporta tots aquests altres valors”.

