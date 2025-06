L’assemblea d’Igualada Comerç cessa Laura Llucià i convoca eleccions per al 30 de juny

L’assemblea extraordinària de socis d’Igualada Comerç, la primera entitat comercial de la ciutat, va decidir dilluns, per majoria absoluta dels presents a la reunió, el cessament de la presidenta en els darrers set anys, Laura Llucià, i la convocatòria imminent d’eleccions per escollir una nova junta directiva. Les eleccions s’han fixat pel 30 de juny.

La junta actual, amb el vicepresident primer, Òscar Cuadras, al capdavant, es mantindrà en funcions fins a la celebració de les eleccions. En un comunicat de l’entitat, s’explica que “malgrat aquest canvi, l’entitat continua treballant en la seva tasca diària de gestió i atenció als associats i al públic en general, a més de seguir amb el calendari d’activitats previstes per aquest any 2025”.

Des d’Igualada Comerç, “volem transmetre un missatge d’optimisme i il·lusió, reafirmant el nostre compromís amb el comerç local. Tot i aquest període de canvi, continuem treballant per un futur on els comerços d’Igualada siguin més forts que mai. La convocatòria d’eleccions és una nova oportunitat per sumar veus i energies en un projecte comú. Junts, seguirem fent créixer i dinamitzant la nostra ciutat, apostant pel comerç de proximitat com a veritable motor econòmic i social d’Igualada”.

La fins ara presidenta, Laura Llucià, ha fet públic el següent comunicat de comiat: “Després de set anys intensos, enriquidors i plens d’aprenentatges, ha arribat el moment de tancar una etapa. M’acomiado com a presidenta de l’Entitat de Comerciants amb el cor ple de gratitud i respecte. Ha estat un veritable privilegi formar part d’aquesta casa que tant fa pel comerç local i per la nostra ciutat. Al llarg d’aquest camí he tingut l’oportunitat de conèixer grans professionals i millors persones, compartir reptes i il·lusions, i, sobretot, aprendre cada dia. Tot allò que m’emporto no cap en paraules. Soc neta, filla i neboda de botiguers. Estimo el comerç i sempre he volgut donar-li el lloc que es mereix. Estimo també la meva ciutat, i continuo sentint una profunda admiració per la tasca que fa l’entitat que he tingut l’honor de representar. És des d’aquest respecte que dic adeu, sabent que els vincles teixits continuaran vius més enllà dels càrrecs i les funcions.

Potser no sempre se m’ha entès quan he intentat defensar un model de comerç que vagi més enllà dels descomptes i les promocions constants. Crec fermament que les botigues han de vendre un producte de qualitat i que hauríem d’evitar viure permanentment de les ofertes. Soc del parer que les rebaixes haurien de tenir lloc dues vegades l’any, i que la resta del temps cal apostar per un bon producte i un servei postvenda excel·lent.

Desitjo de tot cor que es presentin diverses candidatures, i que els socis puguin escollir democràticament la millor opció per al futur de l’entitat. Desitjo molta sort a la nova junta i tot l’encert del món en aquesta nova etapa.

Gràcies, de veritat, per la confiança, pel suport i per haver-me permès créixer com a professional i com a persona”.