Igualada Comerç celebra el 45 aniversari amb un acte al Museu de la Pell i l’inici d’una nova etapa

Dimarts, l’Associació de Comerciants Igualada Comerç ha celebrat els seus 45 anys d’història amb un acte institucional que ha tingut lloc al pati del Museu de la Pell. L’esdeveniment ha aplegat una gran representació del teixit comercial de la ciutat, així com autoritats locals i representants d’entitats empresarials.
L’acte s’ha dividit en dues parts. La primera ha estat conduïda pel conegut Pep Farrés, que ha fet un repàs emotiu i amè a la trajectòria de l’associació, implicant diversos comerços com a testimonis vius de la seva evolució.
La cerimònia ha estat presidida per la Directora General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Marta Angerri, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells. També hi han assistit representants de totes les institucions igualadines, així com nombrosos comerços i membres d’entitats empresarials que han volgut mostrar el seu suport al comerç local.
La presidenta d’Igualada Comerç, Montse Centellas, ha aprofitat l’ocasió per adreçar-se als assistents, destacar la tasca feta durant aquestes quatre dècades i mitja i presentar la nova junta de l’entitat, que assumeix el repte de seguir treballant per un comerç local més fort, modern i competitiu. Durant el seu parlament també s’ha avançat el projecte estratègic en què treballarà l’associació en els propers anys.
L’acte s’ha tancat amb un sopar-pica-pica elaborat amb productes de diversos comerços associats. Els assistents han valorat molt positivament el format de l’esdeveniment, que ha afavorit el retrobament i la conversa entre els diferents agents del sector.
Com a mostra de suport, el periodista Antoni Bassas ha volgut acompanyar la nova junta directiva en aquesta data tan especial.
La vetllada ha estat amenitzada per les actuacions musicals de Dolça Prat, acompanyada per Àlex Almirall i Adrià Lloret, que han posat el toc final a una nit plena d’emocions i celebració.