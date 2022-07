Igualada ciutat universitària: present i futur

Els reptes, quan es treballen intensament, es poden fer realitat, i és el que ha passat amb l’aposta universitària ambiciosa que ha fet la ciutat d’Igualada, liderada pel govern de Marc Castells. Una aposta que va començar amb el nou campus del Pla de la Massa al 2014 i amb el suport de la Universitat de Lleida, que ha permès any rere any anar incrementant els graus i màsters a la nostra ciutat, com el d’Enginyeria informàtica que s’iniciarà aquest proper setembre.

L’objectiu amb el que es treballa des de llavors és el de generar un ecosistema de coneixement, que permeti potenciar, retenir i atraure talent jove a Igualada, que és el motor més important de desenvolupament d’una ciutat.

En aquesta estratègia per consolidar Igualada com a ciutat universitària, ja està agafant forma també el futur Campus Universitari de la Salut que s’està construint al Passeig, i que està previst que aculli fins a 500 estudiants universitaris en l’àmbit de la salut. Un campus ubicat en una zona estratègica de la ciutat i que estarà connectat per una passarel·la al Centre de Simulació 4D Health, per potenciar les sinergies amb aquest centre de pràctiques i projectes innovadors relacionats amb la salut.

A més, precisament aquesta setmana hem rebut la visita de la Consellera d’Universitats, la Sra. Gemma Geis, que va anunciar en un acte a l’Hospital Universitari d’Igualada, que el Campus d’Igualada tindrà de 40 noves places públiques del Grau d’Infermeria aquest setembre. Una notícia sens dubte excel·lent, pel sector que demanda i requereix de més professionals d’aquest àmbit, i que serà estratègic pel futur de la ciutat.

El mateix Rector de la Universitat de Lleida comentava en aquest mateix acte que els propers anys Igualada arribarà als 1.000 estudiants universitaris, una fita històrica per una ciutat que no fa tants anys enrere veia impossible aconseguir res que s’hi pogués assemblar. I aquests 1.000 estudiants no son ni casualitat ni fruit de la bona sort, sinó a base de visió i polítiques que han ajudat a crear aquest ecosistema de coneixement i talent a la nostra ciutat. I en aquesta estratègia també cal sumar-hi totes les polítiques i projectes que impulsem per incentivar les vocacions científiques i tècniques entre les noies, les beques universitàries per contribuir en les despeses dels nostres joves o els premis excel·lència per premiar l’esforç i els bons resultats, perquè és una manera també de cuidar el talent que tenim a casa.

I aquesta és l’aposta de Junts per Igualada, creure en els nostres joves i generar una ciutat d’oportunitats, que disposi d’una àmplia oferta universitària pública i de qualitat amb sinèrgies constants amb un entorn empresarial idoni i atractiu, i que tingui el talent i el coneixement com a eix central de desenvolupament social i econòmic.