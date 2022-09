Igualada celebrarà un festival de playback amb grups de tot Catalunya

L’Associació de la Gent Gran d’Igualada amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat organitzarà un festival de Playback obert a grups de tot Catalunya. El festival, que durà per nom “Playbackcat 2022”, comptarà amb la participació de 5 grups escollits a partir de la presentació de la seva candidatura mitjançant un vídeo d’alguna de les seves actuacions.

En la primera fase del concurs s’obrirà un període de presentació de candidatures en format vídeo. Cada grup podrà presentar un màxim de tres interpretacions ja siguin individuals o en grup. El videoclip haurà de tenir una durada màxima de 15 minuts. Totes les propostes rebudes seran valorades pel jurat que n’escollirà cinc com a finalistes.

Una vegada escollits els grups finalistes es convocaran a participar del Playbackcat 2022 en format presencial al Teatre Municipal de l’Ateneu d’Igualada. El Festival es farà el proper 26 d’octubre del 2022, amb la participació de tots els finalistes i el jurat serà l’encarregat de valorar les interpretacions i determinar la classificació. El Playbackcat tindrà un canal de Youtube on es penjaran totes les candidatures rebudes, a més de la gravació del festival presencial.

El festival està obert a tots els grups de Playback de les diferents Associacions de la gent gran dels casals i espais de la Generalitat i dels Ajuntaments de Catalunya i tots els participants hauran de tenir més 65 anys i ser jubilats.

La presentació d’aquest festival a Igualada ha comptat amb la participació de la tinent d’Alcalde i regidora d’Acció Social, Carme Riera, del regidor de promoció de la Ciutat, Miquel Vives, i del president de l’Associació de la gent Gran d’Igualada, Enrich Senserrich. Tant Riera com Vives han destacat els beneficis que una activitat d’aquestes característiques aporta a la gent gran en favor d’un envelliment actiu. Per la seva banda, Senserrich ha animat a tots els grups que com els de la Gent Gran d’Igualada realitzen actuacions de playback a participar d’aquesta activitat que posarà Igualada en el centre d’aquest tipus d’actuacions demostrant que el talent no té edat i amb un format participatiu on s’hi podran veure intèrprets de tot Catalunya.