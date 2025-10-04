Igualada celebra un Octubre Solidari amb més d’una vintena d’activitats per a tots els públics

Ja s’ha iniciat la 21a edició de l’Octubre Solidari, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament i les entitats que formen part de la Comissió Igualada Solidària. El programa comprèn propostes molt variades. Tant culturals, com formatives o lúdiques, organitzades per les entitats amb l’objectiu de promoure la solidaritat, la cooperació internacional i la convivència intercultural.
El tret de sortida de l’Octubre Solidari va ser el 27 de setembre amb la presentació de CooperaMalawi, una nova entitat que s’ha incorporat a Igualada Solidària.
A partir d’aquí, s’inicia un mes d’octubre farcit de propostes que inclouen cinema i documentals -a càrrec del Cine Club, el Consell Comarcal i l’Associació d’Agermanament Igualada Nueva Esperanza-; tallers de cuina sobre Palestina, Pèrsia i Veneçuela, a càrrec d’Atlas i Eixarcolant; sortides per conèixer altres realitats culturals que conviuen amb nosaltres, a càrrec d’Atlas; accions formatives a càrrec d’Atlas i el Rotary Club; xerrades a càrrec d’Acaps i de Latidos Colombianos, una altra entitat recentment incorporada a Igualada Solidària; el dinar solidari de Mans Unides i la tradicional caminada solidària que organitza Acaps el darrer diumenge d’octubre.
També es podrà visitar l’exposició promoguda pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, “Passem a l’acció. Exposició pel 0,7 %” instal·lada a l’Espai Cívic Centre a partir del 6 d’octubre. Aquesta exposició explica els motius pels quals és necessari que els governs locals apostin per destinar el 0,7% dels recursos a la cooperació al desenvolupament, com ja està fent Igualada des de l’any 2021. Aquest fet ens enorgulleix extraordinàriament, doncs només assoleixen aquesta xifra una vintena d’entitats locals catalanes.
Josep Maria Carpi, regidor de Cooperació ha destacat que “el moment central de l’Octubre Solidari serà la 13a Mostra d’Entitats Solidàries, el dissabte 11 d’octubre a la plaça de Cal Font amb un canvi important que la dota de més importància i visibilitat”. Carpi ha explicat, també que “el públic podrà visitar els estands d’una vintena de les entitats d’Igualada Solidària i participar dels tallers, jocs i degustacions que ens oferiran entitats com la Fundació Nzuri Daima, l’Associació Tazagzaoute o Igualad’Acull, a més a més d’un variat programa d’activitats al llarg de tot el dia”.
La jornada s’iniciarà amb la instal·lació de dues espectaculars haimes a la plaça. Tothom qui vulgui podrà col·laborar, a les 9 del matí, en el seu muntatge. En una de les haimes s’hi podran veure dues exposicions. L’exposició “Crits silenciosos. Dones i terra del pròxim orient” de la il·lustradora libanesa Nadine Faghaly, que ens apropa a les vivències i lluites de les dones palestines i libaneses, promoguda per la Fundació Pau i Solidaritat. I un recull fotogràfic impactant d’imatges de Gaza realitzades per la fotoperiodista palestina Fatena Karim en els darrers mesos, on es pot apreciar la devastació del territori i la duresa de les condicions de vida de les persones que encara són a la Franja de Gaza.
La Fundació Nzuri Daima promou l’exposició. Igualment, al llarg del dia, es podran anar coneixent testimonis i vivències de persones implicades en projectes de cooperació, tant a Catalunya com en d’altres llocs del món.