Igualada celebra els actes centrals de la festa del Sant Crist

Avui dimarts a les onze del matí, a la Basílica de Santa Maria, es celebrarà el solemne Ofici en el dia del Sant Crist, presidit per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, acompanyat dels rectors de la ciutat, i sacerdots i religiosos igualadins i forans.

La Coral Exaudio, dirigida per Carles Prat i acompanyada a l’orgue per Pol Requesens, tindrà cura dels cants. Després de la comunió, la soprano Teresa Roig interpretarà el sonet verdaguerià “A Igualada, en el centenari del Sant Crist”, musicat per Daniel Mestre. En acabar, benedicció solemne i cant dels goigs al Sant Crist.

A dos quarts de set de la tarda es farà la processó d’homenatge al Sant Crist que recorrerà el següent itinerari: Santa Maria, plaça del Bruc, carrer del Born, plaça de l’Ajuntament, carrer de l’Argent, plaça de la Creu, carrer Garcia Fossas, rambla de Sant Isidre, carrer de Custiol, plaça de Pius XII, carrer de Santa Maria, plaça del Bruc i retorn a Santa Maria. Hi assistiran les banderes i estendards d’associacions, gremis i entitats. Tocarà la Banda de Música d’Igualada.

A la plaça de l’Ajuntament serà entonat el “Crec en un Déu” i, ja de retorn, des de la plaça de Pius XII, la Imatge serà entrada uns moments a l’església del Roser, indret del prodigi de la suor de sang, on, de nou, la soprano Teresa Roig, acompanyat a l’orgue per Pol Requesens, tornarà a interpretar el sonet verdaguerià al Sant Crist d’Igualada.

Acabada la processó, Adoració Popular de la Imatge del Sant Crist d’Igualada i, acte seguit, Santa Missa presidida per Mossen Josep Maria Riba, vicari general de la diòcesi. Acompanyarà en els cants la Coral Exaudio, dirigida per Carles Prat, acompanyant a l’orgue Pol Requesens.