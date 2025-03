Ajuntament d’Igualada i Campus Motor impulsen cursos gratuïts per a formar conductors de patinets

Arrel de la modificació de l’ordenança per la conducció de vehicles de mobilitat personal com ara els patinets elèctrics, l’Ajuntament d’Igualada i el Campus Motor Anoia han creat uns cursos de formació adreçats, principalment a joves d’entre 16 i 18 anys per proporcionar els coneixements bàsics sobre la circulació amb patinets elèctrics i la seguretat viària.

Miquel Vives, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, ha explicat que “aquesta iniciativa té com a objectiu posar la mobilitat al servei de la ciutat, garantint la seguretat tant dels usuaris dels patinets com de la resta d’usuaris de la via i evitant possibles actes incívics”. Vives ha remarcat que quan es va presentar la modificació de l’ordenança ja es va anunciar que hi hauria una campanya informativa sobre el canvi i ara “hi afegim també el vessant formatiu, volem que els joves que condueixen aquests vehicles i moltes vegades no tenen tota la informació sobre la seguretat viària, les normes de circulació i el coneixement sobre aquests vehicles tinguin accés a una formació específica i gratuïta que compta amb el segell del Campus Motor”.

Bárbara Pons, responsable del programa de formació al Circuit Parcmotor de Castellolí al Campus Motor Anoia, ha explicat que aquesta formació s’inicia “amb Classes teòriques gratuïtes, que es poden fer en línia amb on s’ofereixen els coneixements bàsics sobre la circulació amb patinets elèctrics, informació sobre el vehicle i el seu funcionament i sobre la seguretat viària i després amb classes pràctiques subvencionades amb diferents dinàmiques de conducció, com ara la diferència de circular en condicions de sequedat o humitat, així com el càlcul de la distància de frenada necessària”.

Campus Motor Anoia és un centre integrat de formació professional avalat per la normativa ISO 39001 en mobilitat segura i sostenible, que des de fa més de dos anys forma professionals en el transport de persones en aquest àmbit. Mitjançant la seva plataforma CMacademy, es facilitarà també una formació en línia gratuïta complementada per una sessió pràctica a les instal·lacions del circuit Parcmotor.

Aquest projecte formatiu s’emmarca en una campanya integral de conscienciació i formació, que també inclourà la distribució de material informatiu a les escoles amb alumnes d’aquest rang d’edat per facilitar la inscripció als cursos.