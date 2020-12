Igualada aprova el pressupost municipal per al 2021, de 63 milions d’euros

El Ple de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat aquest dimarts el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2021, que serà de 60,3 milions d’euros, un 3,2% més alt que l’anterior. El pressupost consolidat, que inclou les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d’Igualada, arribarà a 71,7 milions. Els comptes municipals s’han aprovat amb el vot favorable del govern de Junts per Igualada, l’abstenció d’Igualada Som-hi i el vot en contra dels grups d’Esquerra Republicana, Poble Actiu i Ciutadans.

A banda del pressupost, el Ple també ha aprovat les bases reguladores de les subvencions per a la restauració de façanes, amb l’abstenció de Poble Actiu i el Pla intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Igualada i l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, que ha tingut el suport de tots els grups.

L’ordre del dia també ha inclòs la rectificació i actualització de l’inventari de Béns de l’Ajuntament, Patrimoni Municipal del Sòl, Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada, entitat pública empresarial Igualada en Acció i societats de capital íntegrament públic, amb l’abstenció de Poble Actiu. El Ple també ha aprovat, per unanimitat, els decrets d’ampliació dels contractes programa entre l’Ajuntament i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat en matèria de Serveis Socials i en relació amb l’impacte social de la pandèmia de Covid-19.

Un altre punt aprovat ha estat el de les bases específiques dels ajuts socials de l’Ajuntament per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles, amb els vots a favor de Junts per Igualada, Esquerra Republicana, Igualada Som-hi i Ciutadans, amb l’abstenció de Poble Actiu. La part resolutiva ha inclòs, finalment, l’aval d’un crèdit amb Caixabank a favor del Consorci Sociosanitari d’Igualada, per valor de 400.000€, amb l’abstenció d’ERC i Poble Actiu, i l’aprovació de diverses operacions de tresoreria, amb l’abstenció de tots els grups de l’oposició.

El Ple ha inclòs el debat i l’aprovació d’una moció presentada per Junts per Igualada, Esquerra Republicana i Poble Actiu a favor de la unitat de la llengua catalana, que ha tingut el suport d’Igualada Som-hi i el vot en contra de Ciutadans.

