Igualada aprova el Pla Local de Seguretat que conté 65 accions

La Junta Local de Seguretat ja ha aprovat el Pla Local de Seguretat d’Igualada que impulsa 65 accions en matèria de seguretat emmarcades en quatre eixos: la seguretat ciutadana, la convivència i el civisme, la seguretat viària i Emergències i Protecció Civil. Aquests quatre àmbits tenen en comú dos elements claus que estan presents al llarg de tot el pla com són la proximitat i la perspectiva de gènere.

Carlota Carner, regidora de Governació de l’Ajuntament d’Igualada, ha estat l’encarregada de presentar les línies principals d’aquest nou Pla Local de Seguretat acompanyada de Ramon Roig, cap de l’Àrea Policial Basica de l’Anoia del cos de Mossos d’Esquadra i Robert Martínez, sotscap de la Policia Local d’Igualada.

Carner ha posat en valor aquest pla “és una eina que pot ser molt útil pels cossos de seguretat i que se suma a les múltiples accions impulsades des de l’Ajuntament d’Igualada en matèria de seguretat ”. Carner també ha volgut remarcar que “Igualada és un dels pocs municipis de Catalunya que ha fet els deures i que té aquest pla aprovat, un exemple més de l’aposta en matèria de seguretat que estem fent a la ciutat i de tots els esforços i recursos que estem invertint en aquest àmbit per donar la millor resposta a la ciutadania”. La llei obliga als municipis que disposin de Policia Local a tenir aquest pla aprovat i activat.

Un pla que se suma a les accions en matèria de seguretat impulsades des de l’Ajuntament d’Igualada

Amb les dades de criminalitat publicades recentment pel Ministeri, Igualada és la capital de la Vegueria, amb el creixement més baix d’infraccions penals i això és en part fruit de les accions en matèria de seguretat que s’han implementat a la ciutat.

Carner ha recordat la instal·lació de 70 càmeres exteriors en equipaments públics, 50 en el seu interior i 20 a la via pública en entrades i sortides de la ciutat.

Pel que fa a la Policia Local s’ha impulsat una nova estructura de comandament conjunta amb un nou Cap i la figura del Sotscap alhora que s’ha rejovenit la plantilla amb nous agents. En els dos últims s’han sumat 16 agents i ara s’està fent la selecció de 8 agents més perquè entrin de cara a final d’any.

Per Carner aquest és un factor clau que “permet reforçar la proximitat amb el ciutadà”.

A més ja s’han adjudicat nous vehicles policials, que es presentaran a finals d’any. S’està creant, també, la figura de l’agent de seguretat vial per anar a les escoles i s’estan impulsant conjuntament dispositius específics per cada esdeveniment, com els circuits segurs o reforçats policialment.

De la seva banda, Ramon Roig, cap de l’Àrea Policial Basica de l’Anoia del cos de Mossos d’Esquadra, ha destacat que aquest pla és “una eina excel·lent per treballar de forma eficient i conjunta amb diferents cossos de seguretat.” Roig a destacat que comparant les dades de delictes per habitant de les ciutats similars a la nostra “Igualada és una ciutat segura on amb la implementació i posada en marxa d’aquestes noves actuacions seguirem treballant perquè aquests bons indicatius segueixin així”.

Per part de la Policia Local, el seu sotscap, Robert Martínez, ha posat de manifest la “bona sinèrgia que hi ha en el treball diari entre els cossos de seguretat”, i ha destacat en especial “l’aposta de la Polcia Local per la proximitat, amb la incorporació de dos agents en aquest àmbit, l’increment dels patrullatges a peu que han permès augmentar el contacte i la comunicació del cos amb el ciutadà”.