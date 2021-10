Igualada acull una exposició per reflexionar sobre els usos de l’aigua

Igualada acull l’exposició “Operació Aigua” d’Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle integral de l’aigua al municipi, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, per conscienciar la ciutadania sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d’aigua.

L’exposició es pot visitar des d’ahir, 26 d’octubre, fins el 15 de novembre, a la Nau de les Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. L’horari d’obertura del Museu és de dimarts a divendres de 10 h a 14 h; dijous i divendres tarda de 16 h a 20 h; dissabtes, diumenges i festius d’11 h a 14 h. L’exposició està dirigida al públic general, però, especialment, al públic familiar i escolar.

L’“Operació Aigua” explica els usos i abusos que fem d’aquest recurs i l’impacte que les nostres accions tenen en el medi natural. Com a dades destacades, es mostra que més de 800 milions de persones a tot el món no disposen d’aigua potable. També, es visualitza que més de 4.000 milions de persones no tenen accés a lavabos i un 80% de les aigües residuals es llencen als rius i al mar sense tractar, la qual cosa provoca la contaminació de les aigües. L’exposició es divideix en els següents blocs, com contaminem l’aigua, com s’embruta l’aigua? i aigua per a tothom? per una banda i Quanta aigua consumeixes? de l’altra.

Aliança sostenible entre administracions

La inauguració de l’exposició ha comptat amb la presència del regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps, i el regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, Miquel Vives. Per part d’Aigua de Rigat, hi ha participat el gerent David Gall.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha afirmat que és “una exposició molt necessària que ens consciencia a tots i recorda com hem d’usar i cuidar l’aigua”. “Igualada ha fet els deures i s’ha treballat perquè hi hagi un ús raonable i s’aposti per la sostenibilitat. Malgrat tot, cal seguir treballant i fent didàctica sobre l’aigua, el seu ús i el seu manteniment, com perfectament fa aquesta exposició promoguda per Aigua de Rigat”, ha destacat.

Per la seva banda, el gerent d’Aigua de Rigat, David Gall, ha indicat que la companyia ha adoptat un rol actiu per contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i ha remarcat l’aposta per la conscienciació i la sensibilització ciutadana en un moment de transformació davant l’emergència climàtica i social. Gall ha explicat també que aquesta exposició s’emmarca en el pacte social que Aigua de Rigat i l’Ajuntament estan implantant a Igualada i que té com a objectiu garantir una recuperació econòmica sostenible i inclusiva basada en la cooperació i el diàleg amb els principals grups de relació locals.

El gerent de la companyia també ha destacat la importància d’apropar l’exposició al públic en general, però especialment als més joves, per conscienciar-los i sensibilitzar-los de la necessitat de fer un ús sostenible de l’aigua i protegir el medi ambient, just en aquests dies, on l’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’entrada en l’estat de sequera a la Unitat d’Explotació de l’Aqüífer Carme-Capellades, on està adscrit el municipi d’Igualada. Per això, la companyia farà visites amb alumnes d’escoles per tal d’explicar com poden cuidar l’aigua i el medi ambient.

L’exposició “Operació aigua” ja ha passat per Granollers, Mollet, Sant Celoni, Sant Cugat, Rubí, Martorell, Amposta, Sitges, Alcanar, Valls, Mollerussa, Tàrrega, Ulldecona, Calafell, Constantí, Cambrils, Tarragona, Barcelona i Sant Pere de Ribes. En total, visitarà una trentena de poblacions catalanes en dos anys.