Igualada acull l’assemblea general d’ACTE, una associació europea de ciutats tèxtils

Des d’avui dimecres dia 10 al 12 d’abril Igualada acull l’Assemblea General d’ACTE, l’ Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees que representa i defensa els interessos de la indústria tèxtil de la moda i pell. ACTE es va fundar a Portugal l’any 1991 i està formada part diferents municipis i associacions amb autoritat a nivell Europeu de Suècia, Itàlia, Portugal, Macedònia i Catalunya.

L'Ajuntament d'Igualada ostenta la Vicepresidència Espanyola d'ACTE des del 2017, apostant així pel sector tèxtil i la importància de la cooperació, tant a nivell nacional com internacional, per potenciar i enfortir la indústria.

En aquesta Assemblea General es donarà la benvinguda a un nou soci europeu: la ciutat de Shtip, de Macedònia del Nord. També es farà recompte de les actuacions dutes a terme durant el 2023, tant a nivell de xarxa com per part de cadascuna de les vicepresidències i la presidència, i es farà balanç econòmic de l’associació. Les diferents delegacions de les ciutats europees que visiten Igualada per participar a l’assemblea presencial anual han estat rebudes aquest dimarts al vespre al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Igualada per diversos membres del consistori. A nivell de Vicepresidència espanyola, aquest 2024 es convocaran eleccions a, per iniciar un nou mandat de 3 anys.