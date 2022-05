Ahir dissabte 7 de maig, s’inaugurava el mural que al llarg d’unes setmanes la muralista igualadina Núria Riba i Bosch ha anat pintant a la façana del carrer sant Magí a tocar de la rambla Sant Isidre.

A banda d’aquest mural, Núria Riba (que també és pintora, dibuixant i professora d’art), en farà realitat un parell més. Recordem que aquests murals formaven part d’un projecte que va ser escollit per un procés participatiu obert a la ciutat, en motiu d’Igualada com a la Capital de la Cultura Catalana 2022. Aquest mural està dedicat a l’ofici de traginer i als animals de peu rodó.

Núria Riba Bosch comenta que per l’espai i el tipus de paret la foto de la qual havia de partir havia de ser de format vertical. Finalment va optar per una foto de la Diligència realitzada el 1961, any en què es va estrenar la rèplica del carruatge en els Tres Tombs. La Diligència és un carruatge emblemàtic de la ciutat i que tothom coneix, i això també la va fer decantar cap a aquesta opció. Des del punt de vista pictòric Núria Riba comenta que ha volgut jugar amb diferents colors alguns dels quals són més càlids per tal que quedessin integrats a la façana on ha estat pintat el mural.

Seguidament a la presentació del mural, al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada es va inaugurar una nova selecció d’imatges a l’Espai Igualadiníssim, que en aquesta ocasió estaran dedicades a l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, que aquest any celebra el seu bicentenari (1822-2022). Les imatges pretenen reflectir la trajectòria històrica i el pas del temps de l’entitat, a partir de fotografies tant en blanc i negre com en color, mostrant elements simbòlics de la Festa dels Tres Tombs com les banderes, el Fanal, o bé carros amb càrregues espectaculars o vistoses com per exemple el carro de les escaroles.

Trobada Nacional

Recordem que aquest avui diumenge 8 de maig tindrà lloc a Igualada la 25a Trobada Nacional dels Tres Tombs, la qual posarà punt i final a la temporada traginera.

El punt d’inici serà a les 11:30h a l’avinguda Catalunya (Parc Central), on prèviament es realitzarà un esmorzar per els participants; el recorregut, que bàsicament resseguirà la part nord i central de la ciutat, farà un sol tomb i serà circular: avinguda Catalunya, avinguda Pau Casals, Passeig Verdaguer, c/ Trobadiners, ctra. Manresa, avinguda Barcelona, c/ Sant Josep, avinguda Catalunya.

La Trobada l’encapçalarà la Banda de Música d’Igualada, seguida de la secció hípica dels Mossos d’Esquadra, la guàrdia urbana muntada de Reus, de cavalls representants de la Federació Catalana dels Tres Tombs i del món hípic, les banderes protagonistes de la Trobada, el carro de Sant Antoni Abat… A partir d’aquí es podran veure carruatges i carros amb diferents càrregues procedents de més de 40 poblacions de diferents indrets del país: Igualada, Alcarràs, Balsareny, Barcelona, Cervelló, Alcover, Cerdanyola del Vallès, Polinyà, Batea, Miravet, Marçà, Castellbisbal, Anglesola, Caldes de Montbui, Barberà del Vallès, Sabadell, Sant Andreu del Palomar, la Roca del Vallès, Terrassa, Castellar del Vallès, Constantí, Montblanc, Rubí, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Martorell, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Santa Perpètua de la Mogoda, Santpedor, Sant Vicenç de Castellet, Bigues i Riells, Monistrol, Santa Eulàlia de Ronçana, Alella, Tarragona, Reus, Santa Eugènia de Berga, Esparreguera, Sant Llorenç d’Hortons i Vilaverd.

La Trobada és organitzada per la Federació Catalana dels Tres Tombs, que actualment compta amb gairebé un centenar de poblacions federades, i Igualada n’és una d’elles. L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada ha col·laborat colze a colze amb la Federació per tirar endavant aquest tancament de temporada d’una forma ben lluïda.