Igualada acull el I Campionat Internacional de Softball Femení

Del 24 al 26 de novembre, el camp de Softball de Can Busqué, acollirà el campionat Women’s Cup 2023 de softball femení slowpitch.

El Softball Club Igualada amb el suport del servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada organitza aquest campionat, l’únic íntegrament femení de tota la gira de slowpitch organitzada per la Federació Catalana de Beisbol i Softbol.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, acompanyada de Liliana Espinosa i Ezequiel Alcántara, membres del Softball Club Igualada, ha presentat la competició que es realitzarà al camp de Can Busqué.

Illa ha destacat la importància d’aquesta competició, d’una banda, per ser en categoria femenina i de l’altra pel seu nivell internacional que ajuda de nou a posar Igualada al mapa. També ha agraït i reconegut la bona feina del club amb els èxits dels seus jugadors, com l’Èlia Pascual que va participar al campionat europeu amb la selecció. A més, la regidora d’esports ha recordat les millores que s’han anat fent al camp per la millora de la pràctica del softball, un esport que des de l’Ajuntament es vol potenciar. En aquest sentit, juntament amb el CE Anoia estem treballant pel foment d’aquesta disciplina a les escoles de la comarca.

Els membres del Club de Softball, han recordat la història del Club que va néixer el 2013. Des de llavors ha anat creixent i van participant en competicions internacionals. El seu objectiu és continuar augmentant la base i créixer en categories. Espinosa i Alcántara, han destacat el darrer augment de practicants, sobretot fèmines.

