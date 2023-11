Igualada acull el congrés RYLA “La Ruta de la Pau”

Des d’aquest divendres i fins diumenge es fa a Igualada el congrés RYLA “La Ruta de la Pau”.

Un RYLA és una jornada organitzada per un club Rotary dirigida a joves per a desenvolupar les seves habilitats de lideratge. En aquest cas, el RYLA està organitzat pel Rotary Club Igualada i l’Associació d’Igualada per a la Unesco i girarà entorn el diàleg i acció per la tolerància i la comprensió intercultural.

L’activitat és oberta a tots els joves d’entre 18 i 28 anys. El col·loqui de la clausura es farà demà dissabte 4 de novembre, i comptarà amb personalitats com Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO, Alberto Guerrero, president de la Federació Espanyola de Clubs i Associacions UNESCO, Raül Font-Quer, governador del Districte 2202 de Rotary o Òscar Camps, fundador i director d’Open Arms.El col·loqui serà moderat per Joan Morros, cap d’informatius de RAC1 i Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El president del Rotary Club Igualada detalla a qui va dirigit el RYLA d’Igualada.

Per a més informació poden contactar a través del correu rc.igualada@rotary2202.org o el telèfon 619705670.

Organitzen: Rotary Club Igualada, UNESCO, Unesco Igualada

Patrocini: Comissión nacional Española, Comissió Nacional Andorrana, Ajuntament d’igualada, Rotary Distrito 2202, Crea Esperanza en el Mundo.



Col·laboren: UNITAR-CIFAL, FCACU, FECU, Fundación Cultura de la Paz