Igualada acull el Campionat de Catalunya Absolut d’atletisme

Igualada acollirà, aquest diumenge i dilluns l’edició número cent del Campionat de Catalunya absolut d’atletisme. L’esdeveniment, a més, coincidirà amb el cinquantenari de la construcció de l’Estadi atlètic de la capital de l’Anoia. Durant la presentació de la prova, l’alcalde, Marc Castells, ha destacat que “la tradició esportiva i atlètica a Catalunya ve de molt lluny i, alhora, estem molt orgullosos també que Igualada pugui ser un referent organitzatiu”, i ha afegit que “nosaltres vam ser Ciutat Europea de l’Esport 2019, i això no era una marca, no era un eslògan, sinó que va tenir a veure amb poder fer inversions importants en l’àmbit esportiu de la nostra ciutat, i l’estadi atlètic va ser una de les instal·lacions beneficiats d’aquesta iniciativa”.

De la seva banda, el president de la Federació Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas, ha destacat la col·laboració amb el Club Atlètic Igualada, que ha qualificat com un dels clubs capdavanters i de qui ha lloat la seva capacitat per organitzar competicions de gran nivell: “Quan es fa un campionat a Igualada, se sap que no hi haurà cap problema i que es farà la competició sense dificultats”.

El president del Club Atlètic Igualada, Lluís Cañamares, ha agraït la confiança de la Federació i de l’Ajuntament i ha celebrat que el bon desenvolupament de les proves de categories inferiors celebrades fa dues setmanes hagi permès, ara, que Igualada aculli el Campionat de Catalunya Absolut. Els responsables del club també han especificat totes les normes de seguretat que permeten que competicions d’aquest nivell es puguin desenvolupar amb totes les garanties necessàries.