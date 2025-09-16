Igualada acollirà l’octubre una Festa Universitària amb un concert de Figa Flawas

Igualada acollirà aquest proper mes d’octubre una gran Festa Universitària en la que el plat fort serà l’actuació del grup vallenc Figa Flawas, segons que ha pogut saber La Veu de l’Anoia de fonts properes a l’organització. Es tractarà de la primera festa d’aquestes característiques que es fa des del Campus Igualada-UdL, a l’estil de les que se celebren en altres ciutats amb una potent oferta universitària.
En els propers dies es coneixeran més detalls de la festa i el concert, per al qual ja fa setmanes que una comissió creada expressament hi està treballant. Figa Flawas, actualment de gira en un tour que ha passat per moltíssimes poblacions, és un grup de música en català originari de Valls creat l’estiu del 2020, format per Pep Velasco i Xavier Cartanyà. Combina essencialment el pop amb incursions en gèneres urbans i llatins com ara reggaeton i el R&B contemporani. Aquest any 2025 van guanyar en tres categories dels Premis Enderrock; el de millor disc de música urbana per votació popular (per La Calçotada), el de millor cançó per votació popular (per «La Marina sta morena») i el de millor artista de l’any per la crítica. També aquest any 2025, van guanyar en tres categories dels Premis RAC 105; la de millor cançó, la de cançó més radiada a RAC 105 (amdues per la cançó «La Marina sta morena») i la de millor grup.
La Festa Universitària d’Igualada coincidirà amb l’obertura oficial del curs 2025-2026, en el qual el campus igualadí ha tancat el període de matriculació amb un balanç excel·lent: 270 estudiants de primer curs s’han matriculat per al curs 2025-2026. S’han ocupat les 245 places que s’oferien inicialment, fet que ha permès fer el ple i no deixar cap plaça lliure. Aquest resultat reafirma l’atractiu creixent de l’oferta universitària a la capital de l’Anoia.
Amb aquestes noves incorporacions, el campus igualadí superarà per primer cop el miler d’estudiants matriculats. Es tracta d’una fita que consolida Igualada com un referent universitari al territori.
El Campus Universitari Igualada-UdL compta amb dos espais diferenciats: l’edifici del Passeig Verdaguer, dedicat a les ciències de la salut, i l’edifici del Pla de la Massa, especialitzat en enginyeria i empresa. En conjunt, ofereix vuit titulacions de grau i un màster. L’oferta atrau estudiants d’arreu de Catalunya i també d’altres punts de l’Estat.
