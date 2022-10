Igualada acollirà la 4a Trobada de sales del Cicle Gaudí, la xarxa de cinema en català

La IV Trobada de sales del Cicle Gaudí se celebrarà el pròxim dimarts 18 d’octubre a l’Ateneu Igualadí, tot coincidint amb la capitalitat de la cultura catalana d’Igualada. Una jornada de treball entre les diferents ciutats que acullen el cicle amb la finalitat d’intercanviar experiències. La voluntat que hi ha darrere aquest projecte és promoure el consum de cinema català a tot el territori prestigiar la cinematografia feta aquí i fomentar un hàbit de consum en el públic, facilitant-li l’accés a les històries que més directament l’interpel·len.

A les 10 h del matí a l’Ateneu Cinema es durà a terme la benvinguda institucional, amb la presència de Judith Colell, Presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català; Miquel Curanta, Director de l’Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya; Joan Carles Garcia Cañizares, President delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i Marc Castells, Alcalde d’Igualada.

Durant la sessió es durà a terme la presentació de resultats Cicle Gaudí 2020-2021, es realitzarà una formació sota el títol: “Som significatius pels nostres veïns i veïnes?” i es presentarà la programació del Cicle Gaudí a càrrec de Marina Saura i Laia Aubia.

A la tarda hi haurà una sessió de treball interna entorn el projecte educatiu del Cicle Gaudí, destinat a instituts.

Què és el Cicle Gaudí?

El Cicle Gaudí és un projecte que impulsa l’Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Fundació SGAE i la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Constitueix una xarxa estable de sales a Catalunya que porta 10 pel·lícules catalanes l’any, una cada mes, a un centenar de poblacions de tot el territori, entre les quals s’hi troba Igualada. Arriba allà on la ciutadania no té un accés fàcil a l’oferta en pantalla gran, ja sigui per manca de sala de cinema o bé per absència de programació catalana a les sales de cinema properes. Des del seu naixement, el Cicle Gaudí s’ha expandit ràpidament pel territori, passant de les 12 sales amb què va engegar el 2016 a la província de Barcelona, al centenar que formen part de la xarxa que cobreix tota Catalunya i part de l’estranger.