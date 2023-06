Humans de l’Anoia: Sheila la Torre Almirante

SHEILA LA TORRE ALMIRANTE

Soc la Sheila La Torre Almirante, @Shey_l.a mare de la Noa, veïna de Santa Margarida Montbui. Vaig néixer al desembre de 1979. Vaig estudiar al Col·legi Antoni Gaudí i després vaig fer batxillerat a l’Institut Pere Vives Vich.

Amb 18 anys vaig començar a treballar al petit negoci familiar de la meva mare, una botiga d’alimentació ubicada a la carretera de Valls de Montbui. Allà he estat 24 anys, fins el 2022.

Formo part de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui com oposició amb el PSC-Montbui des de 2021, un treball que continuaré fent durant un nou mandat amb la resta de companys.

Al setembre de l’any passat vaig decidir fer un canvi molt important i actualment estic estudiant un grau mitjà com a tècnic de farmàcia i para-farmàcia al Milà i Fontanals. Aquesta experiència passats els 40 m’ha fet aprendre moltíssim, no només a l’àmbit sanitari i educatiu, sinó a nivell de creixement personal.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Els estudis de formació professional a l’Anoia han incorporat noves eines i nous centres per facilitar l’accés als estudis de grau mitjà i superior, tant per joves com per adults garantint TOTES les places demandades.