Humans de l’Anoia: Sara Pelejà Egea

SARA PELEJÀ EGEA

Soc la Sara Pelejà Egea. Tot i que vaig néixer a Barcelona el 2001, he viscut tota la vida a Igualada. Actualment estic estudiant Relacions Laborals per tal de poder exercir en un futur la meva carrera.

Sempre he compaginat els estudis amb l’esport. Vaig començar fent natació des de ben petita i després vaig decidir iniciar-me en un nou món per a mi que continuava estant relacionat amb l’aigua, el món del waterpolo al C.N. Igualada, on vaig passar part de la meva infància i gaire bé tota la meva adolescència, concretament 12 anys .

A dia d’avui continuo en el món de l’esport gràcies a la meva feina. Des de fa dos anys sóc Tècnica al gimnàs Infinit, on ensenyo als més petits a nedar fent cursets de natació i a més sóc instructora de Zumba. Al meu temps lliure, m’agrada ballar salsa i bachata.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“S’estableixen empreses grans e innovadores a la comarca que ofereixen oportunitats laborals a la gent jove”. Per a mi aquesta notícia significaria que les noves generacions ja no es veurien obligades a marxar de la comarca per poder trobar feina i també afavoriria al creixement de comarca.”