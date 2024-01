Humans de l’Anoia: Rosa Maria Nieto Zamora

Publicitat

ROSA MARIA NIETO ZAMORA

Soc la Rosa Maria Nieto Zamora, nascuda a Igualada, però vivint el Bruc, poble que resideixo i m’ha acollit des de petita.

Amb el meu home Joan hem format una família on tot el sentit li donen els nostres fills Pau i AinaTreballo a una empresa especialitzada en la comercialització d’acers especials i líder en la distribució d’acers en tota la península Ibèrica (Espanya i Portugal).

Però a banda de la meva professió laboral, soc una amant de la muntanya, exactament em fascina el KV i aquest any he fet el salt proclamant-me 3a al campionat de Catalunya de KV, 3 era de la copa Catalana de KV i Campiona d’Andorra de KV.

Un somni fet realitat i on estic agraïda perquè totes aquestes competicions m’han aportat un creixement personal i un aprenentatge del qual poder compaginar el nostre dia a dia (feina, fills, família, entrenaments…) i haver arribat fins aquí ha sigut un somni fet realitat que ni molt menys imaginava, i per això li dono molta importància trobar el nostre moment, lluitar pel que un vol, que no sigui una obligació sinó una passió i creure que si és possible i que ambesforç i constància podem arribar a complir els nostres somnis.

La notícia que m’agradaria llegir a la veu de l’Anoia és…

“Cada vegada la gent omple la seva vida de millores constants i que l’objectiu és no parar de créixer, per què sempre podem donar la nostra millor versió en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana.”

