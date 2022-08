Humans de l’Anoia: Quim Roca

QUIM ROCA

Soc el Quim Roca, el petit de set germans. Diplomat en Ciències Empresarials i llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Els números m’apassionen i també he fet un Màster en Gestió Tributària i un altre de Direcció Financera. Des de fa 8 anys treballo en una empresa multinacional com a Responsable comptable, fiscal i cost controlling. M’agrada molt anar a córrer i cada cap de setmana, de bon matí, faig alguna ruta per la comarca. Als estius acostumo a anar a la piscina amb els meus nebots; havia sigut monitor de natació a la piscina del Casal i sempre m’ha agradat nedar. També soc regidor de l’Ajuntament per Igualada Som-hi i primer secretari de PSC a Igualada. Ara a l’oposició, però estic convençut que a les eleccions de l’any que ve obtindrem la confiança majoritària de les ciutadanes i ciutadans d’Igualada per tornar a fer avançar la nostra ciutat. De la política municipal el que més m’agrada és la proximitat amb la gent: coneixes un munt de realitats i veus Igualada amb molts ulls.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Els 9.000 joves que viuen a Igualada poden quedar-se a treballar a la nostra ciutat i fer-hi el seu projecte de vida.