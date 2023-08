Humans de l’Anoia: Paula Masegosa Ruiz

PAULA MASEGOSA RUIZ

Hey! Soc la Paula Masegosa Ruiz, igualadina des de 1997.

Vaig estudiar un Grau Superior de Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica publicitària a @lagaspar, on l’estudiaria mil cops més!

Vaig estar treballant en diverses empreses al departament de comunicació, i durant mig any treballava a Barcelona pujant i baixant fins que em vaig cansar de no tenir vida… Així que vaig tenir la meravellosa idea de fer-me autònoma i ara en tinc menys, de vida! Però soc molt feliç de tenir el meu propi negoci de disseny gràfic i comunicació @paulamase_

Soc membre del @bnipbps d’Igualada on cada dimecres quedem amb l’objectiu de generar referències qualificades uns els altres.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“Igualada, ciutat del disseny”.