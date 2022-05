Humans de l’Anoia: Montserrat Soler

MONTSERRAT SOLER

Soc la Montserrat Soler, dissenyadora i artesana, enamorada de la vida senzilla i rural. Llicenciada amb Belles Arts i igualadina, durant l’etapa d’estudiant a Barcelona em vaig adonar que la ciutat no era un lloc per a mi, que on era més feliç era al camp encara que fos amb més solitud i amb menys de tot.

Estic darrere de la marca Nubuckcuir, on dissenyo i creo tots els complements de cuir artesanalment i de forma respectuosa amb el planeta.

Ho faig des del meu petit taller, envoltat de natura, al costat de Barcelona. Treballo amb proveïdors locals apostant per una economia circular. M’apassiona poder transformar un material noble com el cuir amb objectes d’ús quotidià, com ara bosses, motxilles, ronyoneres, simplement amb les meves mans.

Agraïda que les meves peces ajudin en la transformació d’un món més conscient i menys consumista, donant suport a un estil de vida més pausat i connectat amb la natura.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

que el 80% del consum de l’Anoia es genera a nivell local, fruit de l’economia circular del territori.