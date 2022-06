Humans de l’Anoia: Montse Jiménez del Moral

MONTSE JIMÉNEZ DEL MORAL

Soc la Montse Jiménez del Moral (Igualada, 1990). Dona, mare, mestra i doula. Amant de la infància i amb passió per aprendre sobre l’etapa perinatal. Vaig estudiar Magisteri a la UDL i més tard Pedagogia a la UNED. I sempre em preguntava: això és tot? Després d’un procés personal intens vaig estudiar un postgrau en Intel·ligència Emocional a la UNIR. Vaig entendre, per fi, que tot el que som a la vida adulta té un origen: la gestació, el naixement i com hem viscut la pròpia infància. Com a mestra vaig fer un gir de 180º i va ser quan vaig decidir formar-me com a doula per acompanyar aquests processos. La maternitat i la paternitat són etapes intenses que ens porten a revisar la pròpia història com a filles i fills. Viure-les en soledat és un dels mals del nostre temps. Cal crear comunitat, compartir, obrir-se a rebre ajuda i sentir que realment, en tot el que ens passa, no estem soles.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

que la baixa de les mares s’amplia a un any i no afecta en els seus drets laborals. La violència obstètrica és passat.