Humans de l’Anoia: Miguel Ángel Leiva

MIGUEL ANGEL LEIVA

Em dic Miguel Angel Leiva Tamargo, fill de Juan i Mari Ángeles. Estic casat amb Nieves Mozos i tenim dos fills, en Dani i l’Andrea.

Vaig néixer el 7 de juny de 1982. Just per poder veure el Mundial del Naranjito. Vaig néixer a l’antic Hospital d’Igualada, però soc de Santa Margarida de Montbui, o porto 40 anys… que es diu aviat. He vist canviar el municipi i veure com es fa cada cop més i més gran. Vaig estudiar a l’antic Col·legi Públic San Mauro i al CP La Tossa.

Els estudis secundaris els vaig fer a l’Institut Milà i Fontanals. Als 16 anys vaig començar a treballar i fins avui no he parat de fer-ho, treballant com a pintor Industrial i de pintura en pisos durant anys. També m’he dedicat a fer de transportista en ruta nacional i internacional. Des de fa gairebé 7 anys he tornat a dedicar-me a la pintura a l’empresa d’Igualada BRAID.

Em considero un noi inquiet i que es preocupa pel benestar dels seus i perquè on estigui involucrat, les coses millorin i prosperin. Ja sigui en política, que des de fa uns anys soc regidor del PSC a l’Ajuntament de Montbui o com a representant sindical de CCOO a la meva empresa. Una de les meves passions és, des de fa 12 anys, amb uns amics recuperar la “Banda de Fàtima” i amb entusiasme i esforç la tirem endavant.

“Quina notícia m’agradaria llegir un dia a la Veu de l’Anoia”

Una empresa líder al sector tecnològic s’instal·la al polígon “Plans de la Tossa” i crearà 1200 llocs de treball a Montbui.

