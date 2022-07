Humans de l’Anoia: Marina Román Molina

MARIA ROMÁN MOLINA

Em dic Maria Román Molina. Tinc 26 anys i vaig néixer a Igualada i des d’ençà no he viscut a un altre lloc.

He estudiat Estudis Anglesos a l’Universitat de Barcelona i he cursat el Màster de Professorat online. Actualment treballo a @montlingua, una acadèmia d’anglès de Santa Margarida de Montbui. Hi porto quatre anys i em fan sentir com a casa. A més, he treballat en centres educatius, empreses i vàries formacions.

En el meu temps lliure m’agrada estar amb animals, anar a bons restaurants, fer ioga o ballar, fer accessoris a @bdebolitas i sobretot viatjar amb la meva parella. Em considero una persona molt reivindicativa, empàtica i les injustícies em fiquen molt nerviosa. Arrel de la meva experiència a centres educatius públics, em vaig adonar que hi havia molt a fer i que les noves generacions haurien de créixer amb certs valors i pensaments que l’escola no els dona l’espai o la importància suficient.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Els centres educatius valoren adaptar les matèries al segle XXI, introduint educació sexual i intel·ligència emocional.