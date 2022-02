Humans de l’Anoia: Manel López Agenjo

MANEL LÓPEZ AGENJO

Nascut el 14/04/1980 a Igualada i veí de Calaf.

Visc a la Pobla de Claramunt des de fa 20 anys. Emprenedor i músic. Soc creador i soci de diferents empreses ubicades a Igualada. Empreses de noves tecnologies, representacions artístiques, produccions festives i espais d’oci a la ciutat d’Igualada (Red ribbon escape room ). També a nivell tècnic, treballo com a assessor en l’estalvi energètic. Gaudir de la seva família, dels amics, de la música en directe i dels espectacles en general són la meva forma de vida. Impulsor de festivals com l’Anoia Rock i d’associacions culturals com el Barrufet Roig i Cal Jam.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

M’agradaria que gent d’altres comarques, regions, etc. miressin cap a la nostra comarca com un atractiu més turístic i cultural en general. Tenim la sort d’estar situats al mig de Catalunya on tenim una quantitat d’artistes, músics, espais gastronòmics, artesans, grans empreses i racons meravellosos que el món hauria de conèixer.