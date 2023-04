Humans de l’Anoia: Joan Valentí Cortès “Nan”

JOAN VALETNÍ CORTÈS “NAN”

Soc en Joan Valentí Cortès, “Nan”, nascut a Igualada el 12 d’agost de 1966. De fet vaig néixer la matinada del 13, però la Mercè llevadora, per la malastrugança, em va fer inscriure el dia abans.

Em vaig formar com a actor a l’Institut del Teatre i en gestió cultural a la UPF. Des de ben petit, la meva mare, la Fina Cortès Altarriba, em va inocular el virus del teatre.

Vaig entrar al Grup Gralla d’Igualada a l’any 1981, al Grup Rialles i vaig ser l’ideòleg i impulsor del Teatre de l’Aurora, Unicoop Cultural, del 88 al 99. He estat membre de l’Agrupació Sardanista i del Grup Sardanista Montserratí. Del 2000 al 2011, vaig participar en l’organització de la Festa Major juntament amb l’amic Isidre Quintana Casas. Actualment soc soci dels Amics del Teatre de l’Aurora, de l’Ateneu Igualadí i del Casal Popular d’Igualada, el Foment. També estic de regidor d’ERC a l’Ajuntament d’Igualada, des del 2019.

Porto 34 anys com a actor professional i he tingut la sort de treballar amb companyies com el Teatre Urbà de Barcelona, Els Comediants del 1990 al 2001, Monti&Cia, Tot Circ, T-Atraco Teatre, Cíclicus, Circ Raluy, TNC. I donar vida al personatge d’en Pau de La Família del Super3.

Ara mateix estic girant 6 espectacles: “Mort a les cunetes”, “Molotov” i “La Primera”. “La llebre i la Tortuga” i “La Maleta” amb el Teatre Nu. I “Si tu te’n vas” amb la Cia Pepa Plana. M’apassiona poder portar a escena la memòria històrica, sobretot les vides de persones que han estat silenciades, oblidades, com moltes dones.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“Igualada té La Primera alcaldessa”