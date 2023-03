Humans de l’Anoia: Cristina Martí i Dillet

CRISTINA MARTÍ I DILLET

Comparteixo el camí de la vida amb el meu company Sylvain i el meu fill Tom, dos sols trobats en lluna plena. Són molt importants per mi la meva família -genètica i política- i les meves amigues: les Nn’s, les Nimures, les Malasmadres i la Meri.

M’agrada escriure, i la fotografia -herència paterna-. Em remouen les injustícies, m’indigna l’opressió, l’escarni i la política antimaternal – antiinfància – antifamília. No miro la TV. Vaig a dormir tard, m’inspiro de nit. Somio amb una societat amb menys càrregues i menys presses. M’estic creant una nova realitat, pas a pas.

Gaudeixo viure a Igualada, la mida humana de la ciutat, la natura que ens envolta, el sol… tot això m’aporta benestar i facilitat logística.

Professionalment soc fisioterapeuta des del 2001 i l’any 2002 vaig cursar el 1r postgrau de l’estat espanyol especialitzat en la dona (reeducació abdominal, uroginecològica, coloproctològica, obstètrica i del sòl pelvià).

Gràcies a la meva professió vaig poder treballar 7 anys a França, vivint a llocs com París, la Bretanya, Còrcega o la Guaiana. I carregada d’experiències, fa 12 anys vaig tornar a Igualada i vaig obrir el meu propi centre, KINE FISIOTERÀPIA i SALUT, perquè tenia clar que volia dedicar temps i qualitat als meus clients/es.

És molt apassionant acompanyar persones que van venir pel seu primer embaràs i actualment tenen tres fills! Sovint es crea un vincle més enllà de l’estrictament professional, som persones tractant persones, i quan la gent et permet tocar el seu cos arribes més lluny que la seva pell.

Alegries i pors, sexualitat, dolor, emocions, expectatives, dubtes i conquestes, confiança i relats de vida. Tot això queda entre nosaltres de porta cap endins. Trossets de vida compartits.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia és…

el Govern estatal reconeix la importància dels treballadors autònoms com a motor de país i crea quotes justes per a aquest règim. Per altre cantó l’Ajuntament d’Igualada equipara els seus impostos a les ciutats catalanes equivalents a la nostra. Amb aquestes 2 mesures el comerç local reprèn vida, la ciutat guanya dinamisme i omple els locals buits evitant la degradació estètica i econòmica.