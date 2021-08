Humans de l’Anoia: Arià Paco Abenoza

ARIÀ PACO ABENOZA

Sóc l’Arià Paco Abenoza. Tinc 28 anys. He estudiat el Grau de Filosofia i un Màster en Filosofia Analítica. Des del 2017, faig un doctorat en Filosofia Política a la Universitat d’Arizona, que els últims dos anys he cursat a distància. Llegeixo molt i escric (tant com puc, tant com sé). He publicat una novel·la, Mentir a les mosques, que va guanyar el Premi Valldaura-Memorial Pere Calders, i actualment n’estic enllestint una altra, a més de la tesi doctoral. De tant en tant faig contes. Sóc actor de doblatge per l’ECAD i últimament faig de narrador d’audiollibres. D’ençà que la pandèmia ha convertit la nostra vida en un complex escenari d’ètica aplicada, també escric articles al Núvol. Enyoro bojament fer teatre (encara que sigui amateur).

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

entre d’altres, és la fi de l’oligopoli energètic que esclafa aquest país, amb un bon grapat d’empresonaments i, si no és gaire demanar, una mica d’escàndol, com ara uns àudios filtrats on un alt càrrec confessa entre riures l’enorme estafa que les energètiques estan perpetrant. Però si cau el règim del 78, sigui com sigui, ja em dono per satisfet.