Humans de l’Anoia: Adrià Domènech

ADRIÀ DOMÈNECH

Aquest proper 22 de maig farà 28 anys que vaig nèixer al barri de Sants, a Barcelona. Amb els meus pares, vaig venir a Igualada l’any 2004 i actualment soc veí de Jorba.

Encara que sembli un tòpic, no tornaria a viure a Barcelona ja que em sento molt identificat amb la nostra comarca.

Estic casat amb la Susanna i tenim un fill de dos mesets, l’Àlex.

Alegre, dinàmic, emprenedor. Són tres de les característiques que em defineixen i em van empenyer a crear A3 Comercial (@a3comercial), empresa amb dues branques de negoci. Per una banda dedicada a la distribució de productes de higiene i desinfecció i per altra banda som agents negociants de residus no perillosos sobretot paper i cartró.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Finalment els ajuntaments de la comarca aposten per ajudar els empresaris en tots els temes burocràtics que entorpeixen la rapidesa que en molts casos necessitem per tirar projectes endavant.