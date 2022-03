JobAnoia renova la web i ja permet publicar ofertes gratuïtament

JobAnoia ha estrenat nova web, i ho ha fet amb algunes novetats. Una de les novetats és a nivell de disseny, que segueix la línia de veuanoia.cat. La primera plataforma de la comarca que aglutina ofertes de feina i cursos de formació, que forma part del grup Publicacions Anoia SL, de les empreses que busquen un perfil per incorporar i també a empreses de selecció de personal. A més, amb la nova web, JobAnoia les ofertes de feina es podran penjar directament per part de l’empresa, amb previ registre, però sense cap cost per aquesta. JobAnoia, en aquest sentit, només fa d’enllaç entre empreses i possible candidats, no intervé de cap manera en el procés de selecció.

Més enllà de la publicació d’ofertes de feina, JobAnoia també publica cursos de formació, on aquelles persones que tenen esperit d’aprenentatge permanent i que volen trobar el curs que millor s’adapti a les seves possibilitats sense moure’s de la comarca, segur que hi trobaran la millor opció.

Què s’ha de fer per anunciar-se a JobAnoia com a empresa o anunciant de formacions?

Cada empresa serà el gestor del seu espai, actualitzant les ofertes que s’hi pengin tantes vegades com faci falta. Cada empresa disposa d’un codi personal i intransferible sempre amb les normatives estipulades a nivell legal, seguint la llei de Protecció de Dades. Per a més informació es pot contactar al mòbil 621 28 50 55