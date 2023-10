Hostalets de Pierola rep una subvenció de més de mig milió d’euros per reconvertir l’antic Ajuntament en el nou Arxiu municipal

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha rebut la confirmació d’atorgament d’una subvenció de 521.093 euros a través del PIREP (Programa d’Impuls a la rehabilitació d’edificis públics) del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per impulsar la rehabilitació de l’antic Ajuntament. Aquest ajut suposa una important palanca econòmica, ja que dona cobertura al 56,3% del cost total del projecte, que és de 924.309 euros.

La subvenció condiciona els terminis d’execució de l’obra perquè exigeix que la rehabilitació finalitzi abans de l’1 d’octubre de 2024.

Aquesta actuació permetrà la recuperació d’un edifici històric dels Hostalets de Pierola com és l’antic Ajuntament, alhora que revaloritzar el patrimoni arquitectònic del municipi.

El govern local es troba ja treballant amb l’empresa SOM Open Energy SL, guanyadora de la licitació de redacció del projecte executiu d’adequació i rehabilitació energètica de l’edifici del rellotge, i en què es van rebre cinc ofertes, així com amb la Diputació de Barcelona i la Xarxa d’Arxius Municipals de l’oficina de Patrimoni cultural, a més de la persona responsable que gestiona actualment l’Arxiu .

L’objectiu és perfilar els eixos bàsics d’aquest projecte per tal que reculli les necessitats del municipi i el nou equipament acompleixi amb els requeriments tècnics, ambientals i d’espais per a una adequada conservació de tots els documents de que disposa el servei, així com les necessitats futures.

L’Arxiu ha adquirit nou fons i properament s’incorporarà una cessió de llibres de l’any 1884.